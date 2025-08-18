Rohkem infot MCOIN

mCoin (MCOIN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:37:00 (UTC+8)

mCoin (MCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07277
$ 0.07277$ 0.07277
24 h madal
$ 0.07757
$ 0.07757$ 0.07757
24 h kõrge

$ 0.07277
$ 0.07277$ 0.07277

$ 0.07757
$ 0.07757$ 0.07757

$ 40.36127143566686
$ 40.36127143566686$ 40.36127143566686

$ 0.000084571521226012
$ 0.000084571521226012$ 0.000084571521226012

-0.26%

-0.45%

+1.61%

+1.61%

mCoin (MCOIN) reaalajas hind on $ 0.07296. Viimase 24 tunni jooksul MCOIN kaubeldud madalaim $ 0.07277 ja kõrgeim $ 0.07757 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 40.36127143566686 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000084571521226012.

Lüliajalise tootluse osas on MCOIN muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel +1.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

mCoin (MCOIN) – turuteave

No.1043

$ 12.91M
$ 12.91M$ 12.91M

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

$ 36.48M
$ 36.48M$ 36.48M

177.00M
177.00M 177.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

35.40%

MCOIN

mCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 12.91M $ 51.02K 24 tunnise kauplemismahuga. MCOIN ringlev varu on 177.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.48M.

mCoin (MCOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse mCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003372-0.45%
30 päeva$ +0.01166+19.02%
60 päeva$ +0.00286+4.07%
90 päeva$ -0.03134-30.05%
mCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris MCOIN muutuse $ -0.0003372 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

mCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01166 (+19.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

mCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MCOIN $ +0.00286 (+4.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

mCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03134 (-30.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada mCoin (MCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe mCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on mCoin (MCOIN)

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

mCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie mCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse mCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie mCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

mCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on mCoin (MCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie mCoin (MCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida mCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake mCoin hinna ennustust kohe!

mCoin (MCOIN) tokenoomika

mCoin (MCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

mCoin (MCOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas mCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust mCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MCOIN kohalike valuutade suhtes

1 mCoin(MCOIN)/VND
1,919.9424
1 mCoin(MCOIN)/AUD
A$0.1108992
1 mCoin(MCOIN)/GBP
0.0532608
1 mCoin(MCOIN)/EUR
0.062016
1 mCoin(MCOIN)/USD
$0.07296
1 mCoin(MCOIN)/MYR
RM0.3071616
1 mCoin(MCOIN)/TRY
2.9760384
1 mCoin(MCOIN)/JPY
¥10.72512
1 mCoin(MCOIN)/ARS
ARS$94.6298496
1 mCoin(MCOIN)/RUB
5.8156416
1 mCoin(MCOIN)/INR
6.3847296
1 mCoin(MCOIN)/IDR
Rp1,176.7740288
1 mCoin(MCOIN)/KRW
101.3326848
1 mCoin(MCOIN)/PHP
4.125888
1 mCoin(MCOIN)/EGP
￡E.3.5210496
1 mCoin(MCOIN)/BRL
R$0.393984
1 mCoin(MCOIN)/CAD
C$0.1006848
1 mCoin(MCOIN)/BDT
8.8602624
1 mCoin(MCOIN)/NGN
111.9016704
1 mCoin(MCOIN)/UAH
3.0066816
1 mCoin(MCOIN)/VES
Bs9.8496
1 mCoin(MCOIN)/CLP
$70.33344
1 mCoin(MCOIN)/PKR
Rs20.6681088
1 mCoin(MCOIN)/KZT
39.5012736
1 mCoin(MCOIN)/THB
฿2.3631744
1 mCoin(MCOIN)/TWD
NT$2.1909888
1 mCoin(MCOIN)/AED
د.إ0.2677632
1 mCoin(MCOIN)/CHF
Fr0.058368
1 mCoin(MCOIN)/HKD
HK$0.5705472
1 mCoin(MCOIN)/AMD
֏27.8896896
1 mCoin(MCOIN)/MAD
.د.م0.6559104
1 mCoin(MCOIN)/MXN
$1.3767552
1 mCoin(MCOIN)/PLN
0.2655744
1 mCoin(MCOIN)/RON
лв0.3151872
1 mCoin(MCOIN)/SEK
kr0.696768
1 mCoin(MCOIN)/BGN
лв0.1218432
1 mCoin(MCOIN)/HUF
Ft24.631296
1 mCoin(MCOIN)/CZK
1.524864
1 mCoin(MCOIN)/KWD
د.ك0.0222528
1 mCoin(MCOIN)/ILS
0.2458752
1 mCoin(MCOIN)/NOK
kr0.7434624
1 mCoin(MCOIN)/NZD
$0.1225728

mCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest mCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse mCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse mCoin kohta

Kui palju on mCoin (MCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MCOIN hind USD on 0.07296 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MCOIN/USD hind?
Praegune hind MCOIN/USD on $ 0.07296. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on mCoin turukapitalisatsioon?
MCOIN turukapitalisatsioon on $ 12.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MCOIN ringlev varu?
MCOIN ringlev varu on 177.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCOIN (ATH) hind?
MCOIN saavutab ATH hinna summas 40.36127143566686 USD.
Mis oli kõigi aegade MCOIN madalaim (ATL) hind?
MCOIN nägi ATL hinda summas 0.000084571521226012 USD.
Milline on MCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MCOIN kauplemismaht on $ 51.02K USD.
Kas MCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCOIN hinna ennustust.
2025-08-18 01:37:00 (UTC+8)

mCoin (MCOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

