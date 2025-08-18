Rohkem infot MCN

MCN Hinnainfo

MCN Valge raamat

MCN Ametlik veebisait

MCN Tokenoomika

MCN Hinnaprognoos

MCN Ajalugu

MCN – ostujuhend

MCN-usaldusraha valuutakonverter

MCN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MCNCOIN logo

MCNCOIN hind(MCN)

1 MCN/USD reaalajas hind:

$0.3731
$0.3731$0.3731
+3.15%1D
USD
MCNCOIN (MCN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:36:52 (UTC+8)

MCNCOIN (MCN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3205
$ 0.3205$ 0.3205
24 h madal
$ 0.4099
$ 0.4099$ 0.4099
24 h kõrge

$ 0.3205
$ 0.3205$ 0.3205

$ 0.4099
$ 0.4099$ 0.4099

$ 9.457790290498655
$ 9.457790290498655$ 9.457790290498655

$ 0.06541121432124603
$ 0.06541121432124603$ 0.06541121432124603

+2.51%

+3.15%

-36.99%

-36.99%

MCNCOIN (MCN) reaalajas hind on $ 0.3747. Viimase 24 tunni jooksul MCN kaubeldud madalaim $ 0.3205 ja kõrgeim $ 0.4099 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.457790290498655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06541121432124603.

Lüliajalise tootluse osas on MCN muutunud +2.51% viimase tunni jooksul, +3.15% 24 tunni vältel -36.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MCNCOIN (MCN) – turuteave

No.1523

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

$ 305.52K
$ 305.52K$ 305.52K

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

12.00M
12.00M 12.00M

12,000,000
12,000,000 12,000,000

12,000,000
12,000,000 12,000,000

100.00%

2023-07-01 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

BSC

MCNCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 4.50M $ 305.52K 24 tunnise kauplemismahuga. MCN ringlev varu on 12.00M, mille koguvaru on 12000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.50M.

MCNCOIN (MCN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MCNCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.011394+3.15%
30 päeva$ -0.1243-24.91%
60 päeva$ +0.1941+107.47%
90 päeva$ +0.2568+217.81%
MCNCOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris MCN muutuse $ +0.011394 (+3.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MCNCOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1243 (-24.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MCNCOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MCN $ +0.1941 (+107.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MCNCOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2568 (+217.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MCNCOIN (MCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MCNCOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on MCNCOIN (MCN)

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

MCNCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MCNCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MCN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MCNCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MCNCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MCNCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on MCNCOIN (MCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MCNCOIN (MCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MCNCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MCNCOIN hinna ennustust kohe!

MCNCOIN (MCN) tokenoomika

MCNCOIN (MCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MCNCOIN (MCN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MCNCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MCNCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MCN kohalike valuutade suhtes

1 MCNCOIN(MCN)/VND
9,860.2305
1 MCNCOIN(MCN)/AUD
A$0.569544
1 MCNCOIN(MCN)/GBP
0.273531
1 MCNCOIN(MCN)/EUR
0.318495
1 MCNCOIN(MCN)/USD
$0.3747
1 MCNCOIN(MCN)/MYR
RM1.577487
1 MCNCOIN(MCN)/TRY
15.284013
1 MCNCOIN(MCN)/JPY
¥55.0809
1 MCNCOIN(MCN)/ARS
ARS$485.989647
1 MCNCOIN(MCN)/RUB
29.867337
1 MCNCOIN(MCN)/INR
32.789997
1 MCNCOIN(MCN)/IDR
Rp6,043.547541
1 MCNCOIN(MCN)/KRW
520.413336
1 MCNCOIN(MCN)/PHP
21.189285
1 MCNCOIN(MCN)/EGP
￡E.18.083022
1 MCNCOIN(MCN)/BRL
R$2.02338
1 MCNCOIN(MCN)/CAD
C$0.517086
1 MCNCOIN(MCN)/BDT
45.503568
1 MCNCOIN(MCN)/NGN
574.692378
1 MCNCOIN(MCN)/UAH
15.441387
1 MCNCOIN(MCN)/VES
Bs50.5845
1 MCNCOIN(MCN)/CLP
$361.2108
1 MCNCOIN(MCN)/PKR
Rs106.145016
1 MCNCOIN(MCN)/KZT
202.866327
1 MCNCOIN(MCN)/THB
฿12.136533
1 MCNCOIN(MCN)/TWD
NT$11.252241
1 MCNCOIN(MCN)/AED
د.إ1.375149
1 MCNCOIN(MCN)/CHF
Fr0.29976
1 MCNCOIN(MCN)/HKD
HK$2.930154
1 MCNCOIN(MCN)/AMD
֏143.232822
1 MCNCOIN(MCN)/MAD
.د.م3.368553
1 MCNCOIN(MCN)/MXN
$7.070589
1 MCNCOIN(MCN)/PLN
1.363908
1 MCNCOIN(MCN)/RON
лв1.618704
1 MCNCOIN(MCN)/SEK
kr3.578385
1 MCNCOIN(MCN)/BGN
лв0.625749
1 MCNCOIN(MCN)/HUF
Ft126.49872
1 MCNCOIN(MCN)/CZK
7.83123
1 MCNCOIN(MCN)/KWD
د.ك0.1142835
1 MCNCOIN(MCN)/ILS
1.262739
1 MCNCOIN(MCN)/NOK
kr3.818193
1 MCNCOIN(MCN)/NZD
$0.629496

MCNCOIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MCNCOIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MCNCOIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MCNCOIN kohta

Kui palju on MCNCOIN (MCN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MCN hind USD on 0.3747 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MCN/USD hind?
Praegune hind MCN/USD on $ 0.3747. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MCNCOIN turukapitalisatsioon?
MCN turukapitalisatsioon on $ 4.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MCN ringlev varu?
MCN ringlev varu on 12.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCN (ATH) hind?
MCN saavutab ATH hinna summas 9.457790290498655 USD.
Mis oli kõigi aegade MCN madalaim (ATL) hind?
MCN nägi ATL hinda summas 0.06541121432124603 USD.
Milline on MCN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MCN kauplemismaht on $ 305.52K USD.
Kas MCN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:36:52 (UTC+8)

MCNCOIN (MCN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MCN/USD kalkulaator

Summa

MCN
MCN
USD
USD

1 MCN = 0.3747 USD

Kauplemine: MCN

MCNUSDT
$0.3731
$0.3731$0.3731
+3.12%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu