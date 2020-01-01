McDull (MCDULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi McDull (MCDULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

McDull (MCDULL) teave McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Ametlik veebisait: https://mcdull.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Ostke MCDULL kohe!

McDull (MCDULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage McDull (MCDULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.99M $ 24.99M $ 24.99M Koguvaru: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Ringlev varu: $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 Praegune hind: $ 0.000003307 $ 0.000003307 $ 0.000003307 Lisateave McDull (MCDULL) hinna kohta

McDull (MCDULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud McDull (MCDULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCDULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCDULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCDULL tokeni tokenoomikat, avastage MCDULL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MCDULL Kas olete huvitatud McDull (MCDULL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MCDULL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MCDULL MEXC-ist osta!

McDull (MCDULL) hinna ajalugu MCDULL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MCDULL hinna ajalugu kohe!

MCDULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCDULL võiks suunduda? Meie MCDULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCDULL tokeni hinna ennustust kohe!

