McDull (MCDULL) reaalajas hind on $ 0.000003523. Viimase 24 tunni jooksul MCDULL kaubeldud madalaim $ 0.000003438 ja kõrgeim $ 0.000003621 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCDULLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000015816665141827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002415529445112.
Lüliajalise tootluse osas on MCDULL muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel +3.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
McDull (MCDULL) – turuteave
No.801
$ 26.62M
$ 36.19K
$ 31.32M
7.56T
8,888,888,888,888
8,888,888,888,888
84.99%
SOL
McDull praegune turukapitalisatsioon on $ 26.62M$ 36.19K 24 tunnise kauplemismahuga. MCDULL ringlev varu on 7.56T, mille koguvaru on 8888888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.32M.
McDull (MCDULL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse McDull tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000005195
-1.45%
30 päeva
$ +0.000000083
+2.41%
60 päeva
$ +0.00000032
+9.99%
90 päeva
$ -0.000001279
-26.64%
McDull Hinnamuutus täna
Täna registreeris MCDULL muutuse $ -0.00000005195 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
McDull 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000083 (+2.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
McDull 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MCDULL $ +0.00000032 (+9.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
McDull 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000001279 (-26.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada McDull (MCDULL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.
McDull on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie McDull investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MCDULL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse McDull kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie McDull ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
McDull hinna ennustus (USD)
Kui palju on McDull (MCDULL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie McDull (MCDULL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida McDull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
McDull (MCDULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCDULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
McDull (MCDULL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas McDull osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust McDull osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.