MCDEX (MCB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MCDEX (MCB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MCDEX (MCB) teave MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Ametlik veebisait: https://mux.network/ Valge raamat: https://docs.mux.network/protocol/overview Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 Ostke MCB kohe!

MCDEX (MCB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MCDEX (MCB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Koguvaru: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Ringlev varu: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Praegune hind: $ 2.194 $ 2.194 $ 2.194 Lisateave MCDEX (MCB) hinna kohta

MCDEX (MCB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MCDEX (MCB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCB tokeni tokenoomikat, avastage MCB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MCB Kas olete huvitatud MCDEX (MCB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MCB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MCB MEXC-ist osta!

MCDEX (MCB) hinna ajalugu MCB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MCB hinna ajalugu kohe!

MCB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCB võiks suunduda? Meie MCB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!