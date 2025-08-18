Mis on MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MCDEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida MCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse MCDEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MCDEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MCDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MCDEX (MCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MCDEX (MCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MCDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MCDEX hinna ennustust kohe!

MCDEX (MCB) tokenoomika

MCDEX (MCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MCDEX (MCB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MCDEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MCDEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MCB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MCDEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MCDEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MCDEX kohta Kui palju on MCDEX (MCB) tänapäeval väärt? Reaalajas MCB hind USD on 2.253 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MCB/USD hind? $ 2.253 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MCB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MCDEX turukapitalisatsioon? MCB turukapitalisatsioon on $ 8.61M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MCB ringlev varu? MCB ringlev varu on 3.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCB (ATH) hind? MCB saavutab ATH hinna summas 67.85588276804424 USD . Mis oli kõigi aegade MCB madalaim (ATL) hind? MCB nägi ATL hinda summas 0.95068738 USD . Milline on MCB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MCB kauplemismaht on $ 55.53K USD . Kas MCB sel aastal kõrgemale ka suundub? MCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCB hinna ennustust

MCDEX (MCB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.