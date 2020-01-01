MARBLEX (MBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MARBLEX (MBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MARBLEX (MBX) teave MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. Ametlik veebisait: https://www.marblex.io/en Valge raamat: https://docs.marblex.io/ Plokiahela Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 Ostke MBX kohe!

MARBLEX (MBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MARBLEX (MBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.45M $ 37.45M $ 37.45M Koguvaru: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M Ringlev varu: $ 216.50M $ 216.50M $ 216.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.59M $ 55.59M $ 55.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 Kõigi aegade madalaim: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Praegune hind: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 Lisateave MARBLEX (MBX) hinna kohta

MARBLEX (MBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MARBLEX (MBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBX tokeni tokenoomikat, avastage MBX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MBX Kas olete huvitatud MARBLEX (MBX) lisamisest oma portfooliosse?

MARBLEX (MBX) hinna ajalugu MBX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MBX hinna ajalugu kohe!

MBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MBX võiks suunduda? Meie MBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MBX tokeni hinna ennustust kohe!

