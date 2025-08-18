Rohkem infot MBX

MARBLEX logo

MARBLEX hind(MBX)

1 MBX/USD reaalajas hind:

0.00%1D
USD
MARBLEX (MBX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:45:55 (UTC+8)

MARBLEX (MBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.1834
$ 0.1834$ 0.1834
24 h kõrge

+0.11%

0.00%

-0.66%

-0.66%

MARBLEX (MBX) reaalajas hind on $ 0.1809. Viimase 24 tunni jooksul MBX kaubeldud madalaim $ 0.1796 ja kõrgeim $ 0.1834 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 72.16691432096708 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14399669808074528.

Lüliajalise tootluse osas on MBX muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MARBLEX (MBX) – turuteave

No.677

KLAY

MARBLEX praegune turukapitalisatsioon on $ 39.16M $ 66.81K 24 tunnise kauplemismahuga. MBX ringlev varu on 216.50M, mille koguvaru on 321351257. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MARBLEX (MBX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MARBLEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0146-7.47%
60 päeva$ -0.0187-9.37%
90 päeva$ -0.0203-10.09%
MARBLEX Hinnamuutus täna

Täna registreeris MBX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MARBLEX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0146 (-7.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MARBLEX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBX $ -0.0187 (-9.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MARBLEX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0203 (-10.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MARBLEX (MBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MARBLEX hinnaajaloo lehte.

Mis on MARBLEX (MBX)

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

MARBLEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MARBLEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MARBLEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MARBLEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MARBLEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MARBLEX (MBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MARBLEX (MBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MARBLEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MARBLEX hinna ennustust kohe!

MARBLEX (MBX) tokenoomika

MARBLEX (MBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MARBLEX (MBX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MARBLEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MARBLEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MBX kohalike valuutade suhtes

1 MARBLEX(MBX)/VND
4,760.3835
1 MARBLEX(MBX)/AUD
A$0.274968
1 MARBLEX(MBX)/GBP
0.132057
1 MARBLEX(MBX)/EUR
0.153765
1 MARBLEX(MBX)/USD
$0.1809
1 MARBLEX(MBX)/MYR
RM0.761589
1 MARBLEX(MBX)/TRY
7.378911
1 MARBLEX(MBX)/JPY
¥26.5923
1 MARBLEX(MBX)/ARS
ARS$234.629109
1 MARBLEX(MBX)/RUB
14.419539
1 MARBLEX(MBX)/INR
15.830559
1 MARBLEX(MBX)/IDR
Rp2,917.741527
1 MARBLEX(MBX)/KRW
251.248392
1 MARBLEX(MBX)/PHP
10.229895
1 MARBLEX(MBX)/EGP
￡E.8.730234
1 MARBLEX(MBX)/BRL
R$0.97686
1 MARBLEX(MBX)/CAD
C$0.249642
1 MARBLEX(MBX)/BDT
21.968496
1 MARBLEX(MBX)/NGN
277.453566
1 MARBLEX(MBX)/UAH
7.454889
1 MARBLEX(MBX)/VES
Bs24.4215
1 MARBLEX(MBX)/CLP
$174.3876
1 MARBLEX(MBX)/PKR
Rs51.245352
1 MARBLEX(MBX)/KZT
97.941069
1 MARBLEX(MBX)/THB
฿5.84307
1 MARBLEX(MBX)/TWD
NT$5.432427
1 MARBLEX(MBX)/AED
د.إ0.663903
1 MARBLEX(MBX)/CHF
Fr0.14472
1 MARBLEX(MBX)/HKD
HK$1.414638
1 MARBLEX(MBX)/AMD
֏69.150834
1 MARBLEX(MBX)/MAD
.د.م1.626291
1 MARBLEX(MBX)/MXN
$3.413583
1 MARBLEX(MBX)/PLN
0.658476
1 MARBLEX(MBX)/RON
лв0.781488
1 MARBLEX(MBX)/SEK
kr1.727595
1 MARBLEX(MBX)/BGN
лв0.302103
1 MARBLEX(MBX)/HUF
Ft61.07184
1 MARBLEX(MBX)/CZK
3.78081
1 MARBLEX(MBX)/KWD
د.ك0.0551745
1 MARBLEX(MBX)/ILS
0.609633
1 MARBLEX(MBX)/NOK
kr1.843371
1 MARBLEX(MBX)/NZD
$0.303912

MARBLEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MARBLEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MARBLEX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MARBLEX kohta

Kui palju on MARBLEX (MBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBX hind USD on 0.1809 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBX/USD hind?
Praegune hind MBX/USD on $ 0.1809. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MARBLEX turukapitalisatsioon?
MBX turukapitalisatsioon on $ 39.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBX ringlev varu?
MBX ringlev varu on 216.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBX (ATH) hind?
MBX saavutab ATH hinna summas 72.16691432096708 USD.
Mis oli kõigi aegade MBX madalaim (ATL) hind?
MBX nägi ATL hinda summas 0.14399669808074528 USD.
Milline on MBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBX kauplemismaht on $ 66.81K USD.
Kas MBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBX hinna ennustust.
MARBLEX (MBX) Olulised valdkonna uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

