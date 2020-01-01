MBP COIN (MBP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MBP COIN (MBP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MBP COIN (MBP) teave Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Ametlik veebisait: https://mbpcoin.com/ Valge raamat: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Ostke MBP kohe!

MBP COIN (MBP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MBP COIN (MBP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.95M $ 16.95M $ 16.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Praegune hind: $ 0.08477 $ 0.08477 $ 0.08477 Lisateave MBP COIN (MBP) hinna kohta

MBP COIN (MBP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MBP COIN (MBP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBP tokeni tokenoomikat, avastage MBP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MBP Kas olete huvitatud MBP COIN (MBP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MBP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MBP MEXC-ist osta!

MBP COIN (MBP) hinna ajalugu MBP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MBP hinna ajalugu kohe!

MBP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MBP võiks suunduda? Meie MBP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MBP tokeni hinna ennustust kohe!

