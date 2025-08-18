Rohkem infot MBP

MBP COIN logo

MBP COIN hind(MBP)

1 MBP/USD reaalajas hind:

$0.09164
$0.09164$0.09164
-0.83%1D
USD
MBP COIN (MBP) reaalajas hinnagraafik
MBP COIN (MBP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09065
$ 0.09065$ 0.09065
24 h madal
$ 0.0925
$ 0.0925$ 0.0925
24 h kõrge

$ 0.09065
$ 0.09065$ 0.09065

$ 0.0925
$ 0.0925$ 0.0925

$ 0.10762953707148361
$ 0.10762953707148361$ 0.10762953707148361

$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514

-0.18%

-0.83%

-2.45%

-2.45%

MBP COIN (MBP) reaalajas hind on $ 0.09159. Viimase 24 tunni jooksul MBP kaubeldud madalaim $ 0.09065 ja kõrgeim $ 0.0925 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10762953707148361 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03374812281832514.

Lüliajalise tootluse osas on MBP muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -2.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MBP COIN (MBP) – turuteave

No.1965

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 121.89K
$ 121.89K$ 121.89K

$ 18.32M
$ 18.32M$ 18.32M

15.99M
15.99M 15.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

7.99%

BSC

MBP COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.46M $ 121.89K 24 tunnise kauplemismahuga. MBP ringlev varu on 15.99M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.32M.

MBP COIN (MBP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MBP COIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000767-0.83%
30 päeva$ -0.01013-9.96%
60 päeva$ +0.02844+45.03%
90 päeva$ +0.02079+29.36%
MBP COIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris MBP muutuse $ -0.000767 (-0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MBP COIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01013 (-9.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MBP COIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBP $ +0.02844 (+45.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MBP COIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02079 (+29.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MBP COIN (MBP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MBP COIN hinnaajaloo lehte.

Mis on MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MBP COIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MBP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MBP COIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MBP COIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MBP COIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on MBP COIN (MBP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MBP COIN (MBP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MBP COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MBP COIN hinna ennustust kohe!

MBP COIN (MBP) tokenoomika

MBP COIN (MBP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MBP COIN (MBP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MBP COIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MBP COIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MBP kohalike valuutade suhtes

MBP COIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MBP COIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MBP COIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MBP COIN kohta

Kui palju on MBP COIN (MBP) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBP hind USD on 0.09159 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBP/USD hind?
Praegune hind MBP/USD on $ 0.09159. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MBP COIN turukapitalisatsioon?
MBP turukapitalisatsioon on $ 1.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBP ringlev varu?
MBP ringlev varu on 15.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBP (ATH) hind?
MBP saavutab ATH hinna summas 0.10762953707148361 USD.
Mis oli kõigi aegade MBP madalaim (ATL) hind?
MBP nägi ATL hinda summas 0.03374812281832514 USD.
Milline on MBP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBP kauplemismaht on $ 121.89K USD.
Kas MBP sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

