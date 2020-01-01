MAZZE (MAZZE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAZZE (MAZZE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAZZE (MAZZE) teave Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Ametlik veebisait: https://www.mazze.io Valge raamat: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Ostke MAZZE kohe!

MAZZE (MAZZE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAZZE (MAZZE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00854 $ 0.00854 $ 0.00854 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000490685269698798 $ 0.000490685269698798 $ 0.000490685269698798 Praegune hind: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Lisateave MAZZE (MAZZE) hinna kohta

MAZZE (MAZZE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAZZE (MAZZE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAZZE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAZZE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAZZE tokeni tokenoomikat, avastage MAZZE tokeni reaalajas hinda!

