MAY logo

MAY hind(MAY)

1 MAY/USD reaalajas hind:

$0.0493
+0.04%1D
USD
MAY (MAY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:16:59 (UTC+8)

MAY (MAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04815
24 h madal
$ 0.05059
24 h kõrge

$ 0.04815
$ 0.05059
$ 10.157036358034295
$ 0.04882888521626989
-0.11%

+0.04%

-3.47%

-3.47%

MAY (MAY) reaalajas hind on $ 0.0493. Viimase 24 tunni jooksul MAY kaubeldud madalaim $ 0.04815 ja kõrgeim $ 0.05059 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.157036358034295 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04882888521626989.

Lüliajalise tootluse osas on MAY muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAY (MAY) – turuteave

No.1019

$ 14.03M
$ 133.63K
$ 49.30M
284.52M
1,000,000,000
1,000,000,000
28.45%

SOL

MAY praegune turukapitalisatsioon on $ 14.03M $ 133.63K 24 tunnise kauplemismahuga. MAY ringlev varu on 284.52M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.30M.

MAY (MAY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MAY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000197+0.04%
30 päeva$ -0.00789-13.80%
60 päeva$ +0.0393+393.00%
90 päeva$ +0.0393+393.00%
MAY Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAY muutuse $ +0.0000197 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MAY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00789 (-13.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MAY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAY $ +0.0393 (+393.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MAY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0393 (+393.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MAY (MAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MAY hinnaajaloo lehte.

Mis on MAY (MAY)

MAY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MAY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MAY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MAY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MAY hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAY (MAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAY (MAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAY hinna ennustust kohe!

MAY (MAY) tokenoomika

MAY (MAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MAY (MAY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MAY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MAY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAY kohalike valuutade suhtes

1 MAY(MAY)/VND
1,297.3295
1 MAY(MAY)/AUD
A$0.075922
1 MAY(MAY)/GBP
0.036482
1 MAY(MAY)/EUR
0.041905
1 MAY(MAY)/USD
$0.0493
1 MAY(MAY)/MYR
RM0.208046
1 MAY(MAY)/TRY
2.015384
1 MAY(MAY)/JPY
¥7.2471
1 MAY(MAY)/ARS
ARS$63.694614
1 MAY(MAY)/RUB
3.96865
1 MAY(MAY)/INR
4.304876
1 MAY(MAY)/IDR
Rp795.161179
1 MAY(MAY)/KRW
68.471784
1 MAY(MAY)/PHP
2.812072
1 MAY(MAY)/EGP
￡E.2.384641
1 MAY(MAY)/BRL
R$0.267699
1 MAY(MAY)/CAD
C$0.068034
1 MAY(MAY)/BDT
5.987978
1 MAY(MAY)/NGN
75.497527
1 MAY(MAY)/COP
$197.991758
1 MAY(MAY)/ZAR
R.0.869652
1 MAY(MAY)/UAH
2.032146
1 MAY(MAY)/VES
Bs6.6555
1 MAY(MAY)/CLP
$47.5252
1 MAY(MAY)/PKR
Rs13.98148
1 MAY(MAY)/KZT
26.562347
1 MAY(MAY)/THB
฿1.60225
1 MAY(MAY)/TWD
NT$1.481465
1 MAY(MAY)/AED
د.إ0.180931
1 MAY(MAY)/CHF
Fr0.03944
1 MAY(MAY)/HKD
HK$0.385033
1 MAY(MAY)/AMD
֏18.895704
1 MAY(MAY)/MAD
.د.م0.444193
1 MAY(MAY)/MXN
$0.925361
1 MAY(MAY)/SAR
ريال0.184875
1 MAY(MAY)/PLN
0.179452
1 MAY(MAY)/RON
лв0.213469
1 MAY(MAY)/SEK
kr0.470815
1 MAY(MAY)/BGN
лв0.082331
1 MAY(MAY)/HUF
Ft16.700375
1 MAY(MAY)/CZK
1.033328
1 MAY(MAY)/KWD
د.ك0.0150365
1 MAY(MAY)/ILS
0.166634
1 MAY(MAY)/AOA
Kz44.940401
1 MAY(MAY)/BHD
.د.ب0.0185861
1 MAY(MAY)/BMD
$0.0493
1 MAY(MAY)/DKK
kr0.315027
1 MAY(MAY)/HNL
L1.290674
1 MAY(MAY)/MUR
2.241671
1 MAY(MAY)/NAD
$0.868666
1 MAY(MAY)/NOK
kr0.50286
1 MAY(MAY)/NZD
$0.082824
1 MAY(MAY)/PAB
B/.0.0493
1 MAY(MAY)/PGK
K0.204595
1 MAY(MAY)/QAR
ر.ق0.179452
1 MAY(MAY)/RSD
дин.4.94972

MAY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MAY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MAY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAY kohta

Kui palju on MAY (MAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAY hind USD on 0.0493 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAY/USD hind?
Praegune hind MAY/USD on $ 0.0493. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAY turukapitalisatsioon?
MAY turukapitalisatsioon on $ 14.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAY ringlev varu?
MAY ringlev varu on 284.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAY (ATH) hind?
MAY saavutab ATH hinna summas 10.157036358034295 USD.
Mis oli kõigi aegade MAY madalaim (ATL) hind?
MAY nägi ATL hinda summas 0.04882888521626989 USD.
Milline on MAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAY kauplemismaht on $ 133.63K USD.
Kas MAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:16:59 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

