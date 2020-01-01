MAX (MAXSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAX (MAXSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAX (MAXSOL) teave Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland Ametlik veebisait: https://agents.land/max Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/oraim8c9d1nkfuQk9EzGYEUGxqL3MHQYndRw1huVo5h Ostke MAXSOL kohe!

MAX (MAXSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAX (MAXSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.91M $ 12.91M $ 12.91M Koguvaru: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ringlev varu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.91M $ 12.91M $ 12.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 Praegune hind: $ 0.012917 $ 0.012917 $ 0.012917 Lisateave MAX (MAXSOL) hinna kohta

MAX (MAXSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAX (MAXSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAXSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAXSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAXSOL tokeni tokenoomikat, avastage MAXSOL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAXSOL Kas olete huvitatud MAX (MAXSOL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAXSOL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MAXSOL MEXC-ist osta!

MAX (MAXSOL) hinna ajalugu MAXSOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAXSOL hinna ajalugu kohe!

MAXSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAXSOL võiks suunduda? Meie MAXSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAXSOL tokeni hinna ennustust kohe!

