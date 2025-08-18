Rohkem infot MAXSOL

MAXSOL Hinnainfo

MAXSOL Ametlik veebisait

MAXSOL Tokenoomika

MAXSOL Hinnaprognoos

MAXSOL Ajalugu

MAXSOL – ostujuhend

MAXSOL-usaldusraha valuutakonverter

MAXSOL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MAX logo

MAX hind(MAXSOL)

1 MAXSOL/USD reaalajas hind:

$0.014702
$0.014702$0.014702
+1.04%1D
USD
MAX (MAXSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:21 (UTC+8)

MAX (MAXSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.012154
$ 0.012154$ 0.012154
24 h madal
$ 0.014732
$ 0.014732$ 0.014732
24 h kõrge

$ 0.012154
$ 0.012154$ 0.012154

$ 0.014732
$ 0.014732$ 0.014732

$ 0.19192883526396262
$ 0.19192883526396262$ 0.19192883526396262

$ 0.001982427644634093
$ 0.001982427644634093$ 0.001982427644634093

+3.00%

+1.04%

+15.85%

+15.85%

MAX (MAXSOL) reaalajas hind on $ 0.014707. Viimase 24 tunni jooksul MAXSOL kaubeldud madalaim $ 0.012154 ja kõrgeim $ 0.014732 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAXSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19192883526396262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001982427644634093.

Lüliajalise tootluse osas on MAXSOL muutunud +3.00% viimase tunni jooksul, +1.04% 24 tunni vältel +15.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAX (MAXSOL) – turuteave

No.1076

$ 14.70M
$ 14.70M$ 14.70M

$ 74.72K
$ 74.72K$ 74.72K

$ 14.70M
$ 14.70M$ 14.70M

999.84M
999.84M 999.84M

999,840,477
999,840,477 999,840,477

SOL

MAX praegune turukapitalisatsioon on $ 14.70M $ 74.72K 24 tunnise kauplemismahuga. MAXSOL ringlev varu on 999.84M, mille koguvaru on 999840477. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MAX (MAXSOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MAX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015133+1.04%
30 päeva$ +0.00788+115.42%
60 päeva$ +0.012087+461.33%
90 päeva$ +0.010079+217.78%
MAX Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAXSOL muutuse $ +0.00015133 (+1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MAX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00788 (+115.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MAX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAXSOL $ +0.012087 (+461.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MAX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010079 (+217.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MAX (MAXSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MAX hinnaajaloo lehte.

Mis on MAX (MAXSOL)

Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland

MAX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MAX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAXSOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MAX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MAX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAX (MAXSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAX (MAXSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAX hinna ennustust kohe!

MAX (MAXSOL) tokenoomika

MAX (MAXSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAXSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MAX (MAXSOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MAX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MAX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAXSOL kohalike valuutade suhtes

1 MAX(MAXSOL)/VND
387.014705
1 MAX(MAXSOL)/AUD
A$0.02235464
1 MAX(MAXSOL)/GBP
0.01073611
1 MAX(MAXSOL)/EUR
0.01250095
1 MAX(MAXSOL)/USD
$0.014707
1 MAX(MAXSOL)/MYR
RM0.06191647
1 MAX(MAXSOL)/TRY
0.59989853
1 MAX(MAXSOL)/JPY
¥2.161929
1 MAX(MAXSOL)/ARS
ARS$19.07512607
1 MAX(MAXSOL)/RUB
1.17229497
1 MAX(MAXSOL)/INR
1.28700957
1 MAX(MAXSOL)/IDR
Rp237.20964421
1 MAX(MAXSOL)/KRW
20.42625816
1 MAX(MAXSOL)/PHP
0.83168085
1 MAX(MAXSOL)/EGP
￡E.0.70975982
1 MAX(MAXSOL)/BRL
R$0.0794178
1 MAX(MAXSOL)/CAD
C$0.02029566
1 MAX(MAXSOL)/BDT
1.78601808
1 MAX(MAXSOL)/NGN
22.55671418
1 MAX(MAXSOL)/UAH
0.60607547
1 MAX(MAXSOL)/VES
Bs1.985445
1 MAX(MAXSOL)/CLP
$14.177548
1 MAX(MAXSOL)/PKR
Rs4.16619896
1 MAX(MAXSOL)/KZT
7.96251687
1 MAX(MAXSOL)/THB
฿0.47635973
1 MAX(MAXSOL)/TWD
NT$0.44165121
1 MAX(MAXSOL)/AED
د.إ0.05397469
1 MAX(MAXSOL)/CHF
Fr0.0117656
1 MAX(MAXSOL)/HKD
HK$0.11500874
1 MAX(MAXSOL)/AMD
֏5.62189782
1 MAX(MAXSOL)/MAD
.د.م0.13221593
1 MAX(MAXSOL)/MXN
$0.27752109
1 MAX(MAXSOL)/PLN
0.05353348
1 MAX(MAXSOL)/RON
лв0.06353424
1 MAX(MAXSOL)/SEK
kr0.14045185
1 MAX(MAXSOL)/BGN
лв0.02456069
1 MAX(MAXSOL)/HUF
Ft4.9650832
1 MAX(MAXSOL)/CZK
0.3073763
1 MAX(MAXSOL)/KWD
د.ك0.004485635
1 MAX(MAXSOL)/ILS
0.04956259
1 MAX(MAXSOL)/NOK
kr0.14986433
1 MAX(MAXSOL)/NZD
$0.02470776

MAX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MAX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MAX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAX kohta

Kui palju on MAX (MAXSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAXSOL hind USD on 0.014707 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAXSOL/USD hind?
Praegune hind MAXSOL/USD on $ 0.014707. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAX turukapitalisatsioon?
MAXSOL turukapitalisatsioon on $ 14.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAXSOL ringlev varu?
MAXSOL ringlev varu on 999.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAXSOL (ATH) hind?
MAXSOL saavutab ATH hinna summas 0.19192883526396262 USD.
Mis oli kõigi aegade MAXSOL madalaim (ATL) hind?
MAXSOL nägi ATL hinda summas 0.001982427644634093 USD.
Milline on MAXSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAXSOL kauplemismaht on $ 74.72K USD.
Kas MAXSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAXSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAXSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:21 (UTC+8)

MAX (MAXSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MAXSOL/USD kalkulaator

Summa

MAXSOL
MAXSOL
USD
USD

1 MAXSOL = 0.014707 USD

Kauplemine: MAXSOL

MAXSOLUSDT
$0.014702
$0.014702$0.014702
+1.07%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu