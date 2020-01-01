Maverick Protocol (MAV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Maverick Protocol (MAV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Maverick Protocol (MAV) teave Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Ametlik veebisait: https://www.mav.xyz/ Valge raamat: https://bit.ly/MavWhitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Ostke MAV kohe!

Maverick Protocol (MAV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Maverick Protocol (MAV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114.22M $ 114.22M $ 114.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Praegune hind: $ 0.05711 $ 0.05711 $ 0.05711 Lisateave Maverick Protocol (MAV) hinna kohta

Maverick Protocol (MAV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Maverick Protocol (MAV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAV tokeni tokenoomikat, avastage MAV tokeni reaalajas hinda!

Maverick Protocol (MAV) hinna ajalugu MAV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAV hinna ajalugu kohe!

MAV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAV võiks suunduda? Meie MAV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAV tokeni hinna ennustust kohe!

