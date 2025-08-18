Maverick Protocol (MAV) reaalajas hind on $ 0.05811. Viimase 24 tunni jooksul MAV kaubeldud madalaim $ 0.05253 ja kõrgeim $ 0.06265 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8216374158381008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0375479861422633.
Lüliajalise tootluse osas on MAV muutunud +1.23% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +3.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Maverick Protocol (MAV) – turuteave
No.668
$ 40.07M
$ 40.07M
$ 9.75M
$ 9.75M
$ 116.22M
$ 116.22M
689.55M
689.55M
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
34.47%
ETH
Maverick Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 40.07M$ 9.75M 24 tunnise kauplemismahuga. MAV ringlev varu on 689.55M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.22M.
Maverick Protocol (MAV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Maverick Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003096
-0.53%
30 päeva
$ +0.00744
+14.68%
60 päeva
$ +0.01367
+30.76%
90 päeva
$ -0.00794
-12.03%
Maverick Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris MAV muutuse $ -0.0003096 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Maverick Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00744 (+14.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Maverick Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAV $ +0.01367 (+30.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Maverick Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00794 (-12.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Maverick Protocol (MAV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
Maverick Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Maverick Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MAV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Maverick Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Maverick Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Maverick Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Maverick Protocol (MAV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maverick Protocol (MAV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maverick Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Maverick Protocol (MAV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
