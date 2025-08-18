Mis on Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maverick Protocol kohta Kui palju on Maverick Protocol (MAV) tänapäeval väärt? Reaalajas MAV hind USD on 0.05811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAV/USD hind? $ 0.05811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maverick Protocol turukapitalisatsioon? MAV turukapitalisatsioon on $ 40.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAV ringlev varu? MAV ringlev varu on 689.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAV (ATH) hind? MAV saavutab ATH hinna summas 0.8216374158381008 USD . Mis oli kõigi aegade MAV madalaim (ATL) hind? MAV nägi ATL hinda summas 0.0375479861422633 USD . Milline on MAV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAV kauplemismaht on $ 9.75M USD . Kas MAV sel aastal kõrgemale ka suundub? MAV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAV hinna ennustust

