1 MAV/USD reaalajas hind:

$0.05811
-0.53%1D
USD
Maverick Protocol (MAV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:14 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05253
24 h madal
$ 0.06265
24 h kõrge

$ 0.05253
$ 0.06265
$ 0.8216374158381008
$ 0.0375479861422633
+1.23%

-0.53%

+3.15%

+3.15%

Maverick Protocol (MAV) reaalajas hind on $ 0.05811. Viimase 24 tunni jooksul MAV kaubeldud madalaim $ 0.05253 ja kõrgeim $ 0.06265 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8216374158381008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0375479861422633.

Lüliajalise tootluse osas on MAV muutunud +1.23% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +3.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maverick Protocol (MAV) – turuteave

No.668

$ 40.07M
$ 9.75M
$ 116.22M
689.55M
2,000,000,000
2,000,000,000
34.47%

ETH

Maverick Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 40.07M $ 9.75M 24 tunnise kauplemismahuga. MAV ringlev varu on 689.55M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.22M.

Maverick Protocol (MAV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Maverick Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003096-0.53%
30 päeva$ +0.00744+14.68%
60 päeva$ +0.01367+30.76%
90 päeva$ -0.00794-12.03%
Maverick Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAV muutuse $ -0.0003096 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Maverick Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00744 (+14.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Maverick Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAV $ +0.01367 (+30.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Maverick Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00794 (-12.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Maverick Protocol (MAV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Maverick Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Maverick Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Maverick Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Maverick Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Maverick Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maverick Protocol (MAV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maverick Protocol (MAV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maverick Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maverick Protocol hinna ennustust kohe!

Maverick Protocol (MAV) tokenoomika

Maverick Protocol (MAV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Maverick Protocol (MAV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Maverick Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Maverick Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAV kohalike valuutade suhtes

1 Maverick Protocol(MAV)/VND
1,529.16465
1 Maverick Protocol(MAV)/AUD
A$0.0883272
1 Maverick Protocol(MAV)/GBP
0.0424203
1 Maverick Protocol(MAV)/EUR
0.0493935
1 Maverick Protocol(MAV)/USD
$0.05811
1 Maverick Protocol(MAV)/MYR
RM0.2446431
1 Maverick Protocol(MAV)/TRY
2.3703069
1 Maverick Protocol(MAV)/JPY
¥8.54217
1 Maverick Protocol(MAV)/ARS
ARS$75.3692511
1 Maverick Protocol(MAV)/RUB
4.6319481
1 Maverick Protocol(MAV)/INR
5.0852061
1 Maverick Protocol(MAV)/IDR
Rp937.2579333
1 Maverick Protocol(MAV)/KRW
80.7078168
1 Maverick Protocol(MAV)/PHP
3.2861205
1 Maverick Protocol(MAV)/EGP
￡E.2.8043886
1 Maverick Protocol(MAV)/BRL
R$0.313794
1 Maverick Protocol(MAV)/CAD
C$0.0801918
1 Maverick Protocol(MAV)/BDT
7.0568784
1 Maverick Protocol(MAV)/NGN
89.1256314
1 Maverick Protocol(MAV)/UAH
2.3947131
1 Maverick Protocol(MAV)/VES
Bs7.84485
1 Maverick Protocol(MAV)/CLP
$56.01804
1 Maverick Protocol(MAV)/PKR
Rs16.4614008
1 Maverick Protocol(MAV)/KZT
31.4613351
1 Maverick Protocol(MAV)/THB
฿1.8821829
1 Maverick Protocol(MAV)/TWD
NT$1.7450433
1 Maverick Protocol(MAV)/AED
د.إ0.2132637
1 Maverick Protocol(MAV)/CHF
Fr0.046488
1 Maverick Protocol(MAV)/HKD
HK$0.4544202
1 Maverick Protocol(MAV)/AMD
֏22.2131286
1 Maverick Protocol(MAV)/MAD
.د.م0.5224089
1 Maverick Protocol(MAV)/MXN
$1.0965357
1 Maverick Protocol(MAV)/PLN
0.2115204
1 Maverick Protocol(MAV)/RON
лв0.2510352
1 Maverick Protocol(MAV)/SEK
kr0.5549505
1 Maverick Protocol(MAV)/BGN
лв0.0970437
1 Maverick Protocol(MAV)/HUF
Ft19.617936
1 Maverick Protocol(MAV)/CZK
1.214499
1 Maverick Protocol(MAV)/KWD
د.ك0.01772355
1 Maverick Protocol(MAV)/ILS
0.1958307
1 Maverick Protocol(MAV)/NOK
kr0.5921409
1 Maverick Protocol(MAV)/NZD
$0.0976248

Maverick Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Maverick Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Maverick Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maverick Protocol kohta

Kui palju on Maverick Protocol (MAV) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAV hind USD on 0.05811 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAV/USD hind?
Praegune hind MAV/USD on $ 0.05811. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maverick Protocol turukapitalisatsioon?
MAV turukapitalisatsioon on $ 40.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAV ringlev varu?
MAV ringlev varu on 689.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAV (ATH) hind?
MAV saavutab ATH hinna summas 0.8216374158381008 USD.
Mis oli kõigi aegade MAV madalaim (ATL) hind?
MAV nägi ATL hinda summas 0.0375479861422633 USD.
Milline on MAV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAV kauplemismaht on $ 9.75M USD.
Kas MAV sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAV hinna ennustust.
Maverick Protocol (MAV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

