Matchain (MAT) teave Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale. Ametlik veebisait: https://matchain.io/ Valge raamat: https://docs.matchain.io/ Plokiahela Explorer: https://matchscan.io/ Ostke MAT kohe!

Matchain (MAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Matchain (MAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Koguvaru: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Ringlev varu: $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.59M $ 50.59M $ 50.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.493 $ 9.493 $ 9.493 Kõigi aegade madalaim: $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 Praegune hind: $ 0.5059 $ 0.5059 $ 0.5059 Lisateave Matchain (MAT) hinna kohta

Matchain (MAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Matchain (MAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAT tokeni tokenoomikat, avastage MAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAT

Matchain (MAT) hinna ajalugu MAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAT hinna ajalugu kohe!

MAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAT võiks suunduda? Meie MAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAT tokeni hinna ennustust kohe!

