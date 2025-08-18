Matchain (MAT) reaalajas hind on $ 0.505. Viimase 24 tunni jooksul MAT kaubeldud madalaim $ 0.3887 ja kõrgeim $ 0.535 näitab aktiivset turu volatiivsust. MATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.672668572600626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2476112480740415.
Lüliajalise tootluse osas on MAT muutunud -2.27% viimase tunni jooksul, +8.57% 24 tunni vältel +46.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Matchain (MAT) – turuteave
No.1707
$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M
$ 143.11K
$ 143.11K$ 143.11K
$ 50.50M
$ 50.50M$ 50.50M
7.23M
7.23M 7.23M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
7.23%
BSC
Matchain praegune turukapitalisatsioon on $ 3.65M$ 143.11K 24 tunnise kauplemismahuga. MAT ringlev varu on 7.23M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.50M.
Matchain (MAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Matchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.04017
+8.57%
30 päeva
$ +0.1614
+46.97%
60 päeva
$ -1.995
-79.80%
90 päeva
$ -1.995
-79.80%
Matchain Hinnamuutus täna
Täna registreeris MAT muutuse $ +0.04017 (+8.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Matchain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1614 (+46.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Matchain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAT $ -1.995 (-79.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Matchain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.995 (-79.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Matchain (MAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.
Matchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Matchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Matchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Matchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Matchain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Matchain (MAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Matchain (MAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Matchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Matchain (MAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Matchain (MAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Matchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Matchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.