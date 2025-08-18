Rohkem infot MAT

Matchain hind(MAT)

1 MAT/USD reaalajas hind:

$0.5089
$0.5089$0.5089
+8.57%1D
USD
Matchain (MAT) reaalajas hinnagraafik
Matchain (MAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3887
$ 0.3887$ 0.3887
24 h madal
$ 0.535
$ 0.535$ 0.535
24 h kõrge

$ 0.3887
$ 0.3887$ 0.3887

$ 0.535
$ 0.535$ 0.535

$ 6.672668572600626
$ 6.672668572600626$ 6.672668572600626

$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415

-2.27%

+8.57%

+46.33%

+46.33%

Matchain (MAT) reaalajas hind on $ 0.505. Viimase 24 tunni jooksul MAT kaubeldud madalaim $ 0.3887 ja kõrgeim $ 0.535 näitab aktiivset turu volatiivsust. MATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.672668572600626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2476112480740415.

Lüliajalise tootluse osas on MAT muutunud -2.27% viimase tunni jooksul, +8.57% 24 tunni vältel +46.33% viimase 7 päeva jooksul.

Matchain (MAT) – turuteave

No.1707

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 143.11K
$ 143.11K$ 143.11K

$ 50.50M
$ 50.50M$ 50.50M

7.23M
7.23M 7.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

7.23%

BSC

Matchain praegune turukapitalisatsioon on $ 3.65M $ 143.11K 24 tunnise kauplemismahuga. MAT ringlev varu on 7.23M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.50M.

Matchain (MAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Matchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.04017+8.57%
30 päeva$ +0.1614+46.97%
60 päeva$ -1.995-79.80%
90 päeva$ -1.995-79.80%
Matchain Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAT muutuse $ +0.04017 (+8.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Matchain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1614 (+46.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Matchain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAT $ -1.995 (-79.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Matchain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.995 (-79.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Matchain (MAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Matchain hinnaajaloo lehte.

Mis on Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Matchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Matchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Matchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Matchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Matchain (MAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Matchain (MAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Matchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Matchain hinna ennustust kohe!

Matchain (MAT) tokenoomika

Matchain (MAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Matchain (MAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Matchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Matchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAT kohalike valuutade suhtes

1 Matchain(MAT)/VND
13,289.075
1 Matchain(MAT)/AUD
A$0.7676
1 Matchain(MAT)/GBP
0.36865
1 Matchain(MAT)/EUR
0.42925
1 Matchain(MAT)/USD
$0.505
1 Matchain(MAT)/MYR
RM2.12605
1 Matchain(MAT)/TRY
20.59895
1 Matchain(MAT)/JPY
¥74.235
1 Matchain(MAT)/ARS
ARS$654.99005
1 Matchain(MAT)/RUB
40.25355
1 Matchain(MAT)/INR
44.19255
1 Matchain(MAT)/IDR
Rp8,145.16015
1 Matchain(MAT)/KRW
701.3844
1 Matchain(MAT)/PHP
28.55775
1 Matchain(MAT)/EGP
￡E.24.3713
1 Matchain(MAT)/BRL
R$2.727
1 Matchain(MAT)/CAD
C$0.6969
1 Matchain(MAT)/BDT
61.3272
1 Matchain(MAT)/NGN
774.5387
1 Matchain(MAT)/UAH
20.81105
1 Matchain(MAT)/VES
Bs68.175
1 Matchain(MAT)/CLP
$486.82
1 Matchain(MAT)/PKR
Rs143.0564
1 Matchain(MAT)/KZT
273.41205
1 Matchain(MAT)/THB
฿16.3115
1 Matchain(MAT)/TWD
NT$15.16515
1 Matchain(MAT)/AED
د.إ1.85335
1 Matchain(MAT)/CHF
Fr0.404
1 Matchain(MAT)/HKD
HK$3.9491
1 Matchain(MAT)/AMD
֏193.0413
1 Matchain(MAT)/MAD
.د.م4.53995
1 Matchain(MAT)/MXN
$9.52935
1 Matchain(MAT)/PLN
1.8382
1 Matchain(MAT)/RON
лв2.1816
1 Matchain(MAT)/SEK
kr4.82275
1 Matchain(MAT)/BGN
лв0.84335
1 Matchain(MAT)/HUF
Ft170.488
1 Matchain(MAT)/CZK
10.5545
1 Matchain(MAT)/KWD
د.ك0.154025
1 Matchain(MAT)/ILS
1.70185
1 Matchain(MAT)/NOK
kr5.14595
1 Matchain(MAT)/NZD
$0.8484

Matchain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Matchain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Matchain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matchain kohta

Kui palju on Matchain (MAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAT hind USD on 0.505 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAT/USD hind?
Praegune hind MAT/USD on $ 0.505. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Matchain turukapitalisatsioon?
MAT turukapitalisatsioon on $ 3.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAT ringlev varu?
MAT ringlev varu on 7.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAT (ATH) hind?
MAT saavutab ATH hinna summas 6.672668572600626 USD.
Mis oli kõigi aegade MAT madalaim (ATL) hind?
MAT nägi ATL hinda summas 0.2476112480740415 USD.
Milline on MAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAT kauplemismaht on $ 143.11K USD.
Kas MAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

