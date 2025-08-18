catwifmask (MASKSOL) reaalajas hind on $ 0.010191. Viimase 24 tunni jooksul MASKSOL kaubeldud madalaim $ 0.008393 ja kõrgeim $ 0.010913 näitab aktiivset turu volatiivsust. MASKSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.021338215673913336 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004530114501800171.
Lüliajalise tootluse osas on MASKSOL muutunud +1.52% viimase tunni jooksul, +0.84% 24 tunni vältel -20.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
catwifmask (MASKSOL) – turuteave
No.1206
$ 10.19M
$ 68.34K
$ 10.19M
999.77M
999,771,729
999,771,729
100.00%
SOL
catwifmask praegune turukapitalisatsioon on $ 10.19M$ 68.34K 24 tunnise kauplemismahuga. MASKSOL ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999771729. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.19M.
catwifmask (MASKSOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse catwifmask tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008489
+0.84%
30 päeva
$ +0.005251
+106.29%
60 päeva
$ -0.00142
-12.23%
90 päeva
$ +0.002191
+27.38%
catwifmask Hinnamuutus täna
Täna registreeris MASKSOL muutuse $ +0.00008489 (+0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
catwifmask 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005251 (+106.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
catwifmask 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MASKSOL $ -0.00142 (-12.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
catwifmask 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002191 (+27.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada catwifmask (MASKSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars.
catwifmask hinna ennustus (USD)
Kui palju on catwifmask (MASKSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie catwifmask (MASKSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida catwifmask nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
catwifmask (MASKSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MASKSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.