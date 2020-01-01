Masa (MASA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Masa (MASA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Masa (MASA) teave Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. Ametlik veebisait: https://www.masa.ai Valge raamat: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 Ostke MASA kohe!

Masa (MASA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Masa (MASA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.63M $ 16.63M $ 16.63M Koguvaru: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Ringlev varu: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.26M $ 23.26M $ 23.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2 $ 2 $ 2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 Praegune hind: $ 0.01485 $ 0.01485 $ 0.01485 Lisateave Masa (MASA) hinna kohta

Masa (MASA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Masa (MASA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MASA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MASA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MASA tokeni tokenoomikat, avastage MASA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MASA Kas olete huvitatud Masa (MASA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MASA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MASA MEXC-ist osta!

Masa (MASA) hinna ajalugu MASA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MASA hinna ajalugu kohe!

MASA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MASA võiks suunduda? Meie MASA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MASA tokeni hinna ennustust kohe!

