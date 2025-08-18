Rohkem infot MASA

Masa logo

Masa hind(MASA)

1 MASA/USD reaalajas hind:

-3.21%1D
USD
Masa (MASA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:05:38 (UTC+8)

Masa (MASA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.06%

-3.20%

-5.52%

-5.52%

Masa (MASA) reaalajas hind on $ 0.01627. Viimase 24 tunni jooksul MASA kaubeldud madalaim $ 0.01567 ja kõrgeim $ 0.01682 näitab aktiivset turu volatiivsust. MASAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6069605621889724 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011691017692875269.

Lüliajalise tootluse osas on MASA muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Masa (MASA) – turuteave

No.984

ETH

Masa praegune turukapitalisatsioon on $ 16.06M $ 15.97K 24 tunnise kauplemismahuga. MASA ringlev varu on 986.91M, mille koguvaru on 1566109488.551579. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Masa (MASA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Masa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005396-3.20%
30 päeva$ -0.00281-14.73%
60 päeva$ -0.00355-17.92%
90 päeva$ -0.00862-34.64%
Masa Hinnamuutus täna

Täna registreeris MASA muutuse $ -0.0005396 (-3.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Masa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00281 (-14.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Masa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MASA $ -0.00355 (-17.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Masa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00862 (-34.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Masa (MASA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Masa hinnaajaloo lehte.

Mis on Masa (MASA)

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

Masa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Masa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MASA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Masa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Masa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Masa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Masa (MASA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Masa (MASA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Masa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Masa hinna ennustust kohe!

Masa (MASA) tokenoomika

Masa (MASA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MASA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Masa (MASA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Masa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Masa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MASA kohalike valuutade suhtes

Masa ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Masa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Masa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Masa kohta

Kui palju on Masa (MASA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MASA hind USD on 0.01627 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MASA/USD hind?
Praegune hind MASA/USD on $ 0.01627. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Masa turukapitalisatsioon?
MASA turukapitalisatsioon on $ 16.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MASA ringlev varu?
MASA ringlev varu on 986.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MASA (ATH) hind?
MASA saavutab ATH hinna summas 0.6069605621889724 USD.
Mis oli kõigi aegade MASA madalaim (ATL) hind?
MASA nägi ATL hinda summas 0.011691017692875269 USD.
Milline on MASA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MASA kauplemismaht on $ 15.97K USD.
Kas MASA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MASA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MASA hinna ennustust.
Masa (MASA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

