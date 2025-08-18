Masa (MASA) reaalajas hind on $ 0.01627. Viimase 24 tunni jooksul MASA kaubeldud madalaim $ 0.01567 ja kõrgeim $ 0.01682 näitab aktiivset turu volatiivsust. MASAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6069605621889724 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011691017692875269.
Lüliajalise tootluse osas on MASA muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Masa (MASA) – turuteave
No.984
$ 16.06M
$ 15.97K
$ 25.48M
986.91M
1,566,109,488.551579
ETH
Masa praegune turukapitalisatsioon on $ 16.06M$ 15.97K 24 tunnise kauplemismahuga. MASA ringlev varu on 986.91M, mille koguvaru on 1566109488.551579. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Masa (MASA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Masa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005396
-3.20%
30 päeva
$ -0.00281
-14.73%
60 päeva
$ -0.00355
-17.92%
90 päeva
$ -0.00862
-34.64%
Masa Hinnamuutus täna
Täna registreeris MASA muutuse $ -0.0005396 (-3.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Masa 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00281 (-14.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Masa 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MASA $ -0.00355 (-17.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Masa 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00862 (-34.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Masa (MASA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.
Masa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Masa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MASA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Masa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Masa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Masa hinna ennustus (USD)
Kui palju on Masa (MASA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Masa (MASA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Masa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Masa (MASA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MASA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Masa (MASA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Masa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Masa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.