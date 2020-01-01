Unmarshal (MARSH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unmarshal (MARSH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unmarshal (MARSH) teave Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Ametlik veebisait: https://unmarshal.io/ Valge raamat: https://docs.unmarshal.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 Ostke MARSH kohe!

Unmarshal (MARSH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unmarshal (MARSH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 Praegune hind: $ 0.016355 $ 0.016355 $ 0.016355 Lisateave Unmarshal (MARSH) hinna kohta

Unmarshal (MARSH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unmarshal (MARSH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARSH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARSH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARSH tokeni tokenoomikat, avastage MARSH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MARSH Kas olete huvitatud Unmarshal (MARSH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MARSH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MARSH MEXC-ist osta!

Unmarshal (MARSH) hinna ajalugu MARSH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MARSH hinna ajalugu kohe!

MARSH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MARSH võiks suunduda? Meie MARSH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MARSH tokeni hinna ennustust kohe!

