1 MARSH/USD reaalajas hind:

$0.017129
$0.017129$0.017129
-5.90%1D
USD
Unmarshal (MARSH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:45:27 (UTC+8)

Unmarshal (MARSH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.017102
$ 0.017102$ 0.017102
24 h madal
$ 0.018841
$ 0.018841$ 0.018841
24 h kõrge

$ 0.017102
$ 0.017102$ 0.017102

$ 0.018841
$ 0.018841$ 0.018841

$ 11.93179664
$ 11.93179664$ 11.93179664

$ 0.007779684635461528
$ 0.007779684635461528$ 0.007779684635461528

-4.51%

-5.89%

-8.07%

-8.07%

Unmarshal (MARSH) reaalajas hind on $ 0.017117. Viimase 24 tunni jooksul MARSH kaubeldud madalaim $ 0.017102 ja kõrgeim $ 0.018841 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.93179664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007779684635461528.

Lüliajalise tootluse osas on MARSH muutunud -4.51% viimase tunni jooksul, -5.89% 24 tunni vältel -8.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unmarshal (MARSH) – turuteave

No.2057

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 62.37K
$ 62.37K$ 62.37K

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

64.14M
64.14M 64.14M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Unmarshal praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M $ 62.37K 24 tunnise kauplemismahuga. MARSH ringlev varu on 64.14M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Unmarshal (MARSH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Unmarshal tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00107398-5.89%
30 päeva$ -0.003979-18.87%
60 päeva$ +0.002267+15.26%
90 päeva$ -0.011173-39.50%
Unmarshal Hinnamuutus täna

Täna registreeris MARSH muutuse $ -0.00107398 (-5.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Unmarshal 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003979 (-18.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Unmarshal 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MARSH $ +0.002267 (+15.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Unmarshal 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011173 (-39.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Unmarshal (MARSH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Unmarshal hinnaajaloo lehte.

Mis on Unmarshal (MARSH)

Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy.

Unmarshal on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Unmarshal investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MARSH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Unmarshal kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Unmarshal ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Unmarshal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unmarshal (MARSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unmarshal (MARSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unmarshal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unmarshal hinna ennustust kohe!

Unmarshal (MARSH) tokenoomika

Unmarshal (MARSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Unmarshal (MARSH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Unmarshal osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Unmarshal osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MARSH kohalike valuutade suhtes

1 Unmarshal(MARSH)/VND
450.433855
1 Unmarshal(MARSH)/AUD
A$0.02601784
1 Unmarshal(MARSH)/GBP
0.01249541
1 Unmarshal(MARSH)/EUR
0.01454945
1 Unmarshal(MARSH)/USD
$0.017117
1 Unmarshal(MARSH)/MYR
RM0.07206257
1 Unmarshal(MARSH)/TRY
0.69820243
1 Unmarshal(MARSH)/JPY
¥2.516199
1 Unmarshal(MARSH)/ARS
ARS$22.20092017
1 Unmarshal(MARSH)/RUB
1.36439607
1 Unmarshal(MARSH)/INR
1.49790867
1 Unmarshal(MARSH)/IDR
Rp276.08060651
1 Unmarshal(MARSH)/KRW
23.77345896
1 Unmarshal(MARSH)/PHP
0.96796635
1 Unmarshal(MARSH)/EGP
￡E.0.82606642
1 Unmarshal(MARSH)/BRL
R$0.0924318
1 Unmarshal(MARSH)/CAD
C$0.02362146
1 Unmarshal(MARSH)/BDT
2.07868848
1 Unmarshal(MARSH)/NGN
26.25302758
1 Unmarshal(MARSH)/UAH
0.70539157
1 Unmarshal(MARSH)/VES
Bs2.310795
1 Unmarshal(MARSH)/CLP
$16.500788
1 Unmarshal(MARSH)/PKR
Rs4.84890376
1 Unmarshal(MARSH)/KZT
9.26731497
1 Unmarshal(MARSH)/THB
฿0.5528791
1 Unmarshal(MARSH)/TWD
NT$0.51402351
1 Unmarshal(MARSH)/AED
د.إ0.06281939
1 Unmarshal(MARSH)/CHF
Fr0.0136936
1 Unmarshal(MARSH)/HKD
HK$0.13385494
1 Unmarshal(MARSH)/AMD
֏6.54314442
1 Unmarshal(MARSH)/MAD
.د.م0.15388183
1 Unmarshal(MARSH)/MXN
$0.32299779
1 Unmarshal(MARSH)/PLN
0.06230588
1 Unmarshal(MARSH)/RON
лв0.07394544
1 Unmarshal(MARSH)/SEK
kr0.16346735
1 Unmarshal(MARSH)/BGN
лв0.02858539
1 Unmarshal(MARSH)/HUF
Ft5.7786992
1 Unmarshal(MARSH)/CZK
0.3577453
1 Unmarshal(MARSH)/KWD
د.ك0.005220685
1 Unmarshal(MARSH)/ILS
0.05768429
1 Unmarshal(MARSH)/NOK
kr0.17442223
1 Unmarshal(MARSH)/NZD
$0.02875656

Unmarshal ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Unmarshal võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Unmarshal ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unmarshal kohta

Kui palju on Unmarshal (MARSH) tänapäeval väärt?
Reaalajas MARSH hind USD on 0.017117 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MARSH/USD hind?
Praegune hind MARSH/USD on $ 0.017117. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unmarshal turukapitalisatsioon?
MARSH turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MARSH ringlev varu?
MARSH ringlev varu on 64.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARSH (ATH) hind?
MARSH saavutab ATH hinna summas 11.93179664 USD.
Mis oli kõigi aegade MARSH madalaim (ATL) hind?
MARSH nägi ATL hinda summas 0.007779684635461528 USD.
Milline on MARSH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MARSH kauplemismaht on $ 62.37K USD.
Kas MARSH sel aastal kõrgemale ka suundub?
MARSH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARSH hinna ennustust.
Unmarshal (MARSH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

