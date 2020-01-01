MARS4 (MARS4) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MARS4 (MARS4) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MARS4 (MARS4) teave Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Ametlik veebisait: https://www.mars4.me/ Valge raamat: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Ostke MARS4 kohe!

MARS4 (MARS4) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MARS4 (MARS4) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 249.57K $ 249.57K $ 249.57K Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 402.04K $ 402.04K $ 402.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 Praegune hind: $ 0.00010051 $ 0.00010051 $ 0.00010051 Lisateave MARS4 (MARS4) hinna kohta

MARS4 (MARS4) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MARS4 (MARS4) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARS4 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARS4 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARS4 tokeni tokenoomikat, avastage MARS4 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MARS4 Kas olete huvitatud MARS4 (MARS4) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MARS4 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MARS4 MEXC-ist osta!

MARS4 (MARS4) hinna ajalugu MARS4 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MARS4 hinna ajalugu kohe!

MARS4 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MARS4 võiks suunduda? Meie MARS4 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MARS4 tokeni hinna ennustust kohe!

