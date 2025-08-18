Rohkem infot MARS4

MARS4 logo

MARS4 hind(MARS4)

1 MARS4/USD reaalajas hind:

$0.00010281
$0.00010281$0.00010281
-2.09%1D
USD
MARS4 (MARS4) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:59 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00010278
$ 0.00010278$ 0.00010278
24 h madal
$ 0.00010855
$ 0.00010855$ 0.00010855
24 h kõrge

$ 0.00010278
$ 0.00010278$ 0.00010278

$ 0.00010855
$ 0.00010855$ 0.00010855

$ 1.051011096923131
$ 1.051011096923131$ 1.051011096923131

$ 0.000086262035047803
$ 0.000086262035047803$ 0.000086262035047803

-1.41%

-2.09%

+7.64%

+7.64%

MARS4 (MARS4) reaalajas hind on $ 0.00010281. Viimase 24 tunni jooksul MARS4 kaubeldud madalaim $ 0.00010278 ja kõrgeim $ 0.00010855 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARS4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.051011096923131 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000086262035047803.

Lüliajalise tootluse osas on MARS4 muutunud -1.41% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel +7.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MARS4 (MARS4) – turuteave

No.2613

$ 255.29K
$ 255.29K$ 255.29K

$ 55.82K
$ 55.82K$ 55.82K

$ 411.24K
$ 411.24K$ 411.24K

2.48B
2.48B 2.48B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

62.07%

ETH

MARS4 praegune turukapitalisatsioon on $ 255.29K $ 55.82K 24 tunnise kauplemismahuga. MARS4 ringlev varu on 2.48B, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.24K.

MARS4 (MARS4) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MARS4 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000021946-2.09%
30 päeva$ -0.00001159-10.14%
60 päeva$ -0.00000679-6.20%
90 päeva$ -0.00001889-15.53%
MARS4 Hinnamuutus täna

Täna registreeris MARS4 muutuse $ -0.0000021946 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MARS4 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001159 (-10.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MARS4 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MARS4 $ -0.00000679 (-6.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MARS4 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001889 (-15.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MARS4 (MARS4) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MARS4 hinnaajaloo lehte.

Mis on MARS4 (MARS4)

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

MARS4 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MARS4 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MARS4 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MARS4 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MARS4 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MARS4 hinna ennustus (USD)

Kui palju on MARS4 (MARS4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MARS4 (MARS4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MARS4 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MARS4 hinna ennustust kohe!

MARS4 (MARS4) tokenoomika

MARS4 (MARS4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARS4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MARS4 (MARS4) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MARS4 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MARS4 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MARS4 kohalike valuutade suhtes

1 MARS4(MARS4)/VND
2.70544515
1 MARS4(MARS4)/AUD
A$0.0001572993
1 MARS4(MARS4)/GBP
0.0000750513
1 MARS4(MARS4)/EUR
0.0000873885
1 MARS4(MARS4)/USD
$0.00010281
1 MARS4(MARS4)/MYR
RM0.0004328301
1 MARS4(MARS4)/TRY
0.0041936199
1 MARS4(MARS4)/JPY
¥0.01511307
1 MARS4(MARS4)/ARS
ARS$0.1333455981
1 MARS4(MARS4)/RUB
0.008193957
1 MARS4(MARS4)/INR
0.0089969031
1 MARS4(MARS4)/IDR
Rp1.6582255743
1 MARS4(MARS4)/KRW
0.1427907528
1 MARS4(MARS4)/PHP
0.0058139055
1 MARS4(MARS4)/EGP
￡E.0.0049605825
1 MARS4(MARS4)/BRL
R$0.000555174
1 MARS4(MARS4)/CAD
C$0.0001418778
1 MARS4(MARS4)/BDT
0.0124852464
1 MARS4(MARS4)/NGN
0.1576838094
1 MARS4(MARS4)/UAH
0.0042368001
1 MARS4(MARS4)/VES
Bs0.01387935
1 MARS4(MARS4)/CLP
$0.09910884
1 MARS4(MARS4)/PKR
Rs0.0291240168
1 MARS4(MARS4)/KZT
0.0556623621
1 MARS4(MARS4)/THB
฿0.0033289878
1 MARS4(MARS4)/TWD
NT$0.0030873843
1 MARS4(MARS4)/AED
د.إ0.0003773127
1 MARS4(MARS4)/CHF
Fr0.000082248
1 MARS4(MARS4)/HKD
HK$0.0008039742
1 MARS4(MARS4)/AMD
֏0.0393001506
1 MARS4(MARS4)/MAD
.د.م0.0009242619
1 MARS4(MARS4)/MXN
$0.0019256313
1 MARS4(MARS4)/PLN
0.0003732003
1 MARS4(MARS4)/RON
лв0.0004441392
1 MARS4(MARS4)/SEK
kr0.0009808074
1 MARS4(MARS4)/BGN
лв0.0001716927
1 MARS4(MARS4)/HUF
Ft0.034708656
1 MARS4(MARS4)/CZK
0.0021507852
1 MARS4(MARS4)/KWD
د.ك0.00003135705
1 MARS4(MARS4)/ILS
0.0003464697
1 MARS4(MARS4)/NOK
kr0.0010445496
1 MARS4(MARS4)/NZD
$0.0001727208

MARS4 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MARS4 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MARS4 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MARS4 kohta

Kui palju on MARS4 (MARS4) tänapäeval väärt?
Reaalajas MARS4 hind USD on 0.00010281 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MARS4/USD hind?
Praegune hind MARS4/USD on $ 0.00010281. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MARS4 turukapitalisatsioon?
MARS4 turukapitalisatsioon on $ 255.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MARS4 ringlev varu?
MARS4 ringlev varu on 2.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARS4 (ATH) hind?
MARS4 saavutab ATH hinna summas 1.051011096923131 USD.
Mis oli kõigi aegade MARS4 madalaim (ATL) hind?
MARS4 nägi ATL hinda summas 0.000086262035047803 USD.
Milline on MARS4 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MARS4 kauplemismaht on $ 55.82K USD.
Kas MARS4 sel aastal kõrgemale ka suundub?
MARS4 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARS4 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:59 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MARS4/USD kalkulaator

Summa

MARS4
MARS4
USD
USD

1 MARS4 = 0.00010281 USD

Kauplemine: MARS4

MARS4USDT
$0.00010281
$0.00010281$0.00010281
-2.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu