MARS4 (MARS4) reaalajas hind on $ 0.00010281. Viimase 24 tunni jooksul MARS4 kaubeldud madalaim $ 0.00010278 ja kõrgeim $ 0.00010855 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARS4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.051011096923131 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000086262035047803.
Lüliajalise tootluse osas on MARS4 muutunud -1.41% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel +7.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MARS4 (MARS4) – turuteave
MARS4 praegune turukapitalisatsioon on $ 255.29K$ 55.82K 24 tunnise kauplemismahuga. MARS4 ringlev varu on 2.48B, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.24K.
MARS4 (MARS4) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MARS4 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000021946
-2.09%
30 päeva
$ -0.00001159
-10.14%
60 päeva
$ -0.00000679
-6.20%
90 päeva
$ -0.00001889
-15.53%
MARS4 Hinnamuutus täna
Täna registreeris MARS4 muutuse $ -0.0000021946 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MARS4 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001159 (-10.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MARS4 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MARS4 $ -0.00000679 (-6.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MARS4 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001889 (-15.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MARS4 (MARS4) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.
MARS4 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MARS4 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MARS4 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MARS4 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MARS4 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MARS4 hinna ennustus (USD)
Kui palju on MARS4 (MARS4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MARS4 (MARS4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MARS4 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MARS4 (MARS4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARS4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MARS4 (MARS4) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MARS4 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MARS4 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.