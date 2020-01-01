MetaMars (MARS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaMars (MARS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaMars (MARS) teave MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience. Ametlik veebisait: https://www.metamars.io Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1AhloEuGkOk3w-8Vho2kwnUM-G9pYF-Bi/view Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x07c15e4ADD8c23D2971380dde6C57B6f88902Ec1?_refluxos=a10 Ostke MARS kohe!

MetaMars (MARS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaMars (MARS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 260.00M $ 260.00M $ 260.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.90341 $ 1.90341 $ 1.90341 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008139393241101878 $ 0.008139393241101878 $ 0.008139393241101878 Praegune hind: $ 0.0075 $ 0.0075 $ 0.0075 Lisateave MetaMars (MARS) hinna kohta

MetaMars (MARS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaMars (MARS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARS tokeni tokenoomikat, avastage MARS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MARS Kas olete huvitatud MetaMars (MARS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MARS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MARS MEXC-ist osta!

MetaMars (MARS) hinna ajalugu MARS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MARS hinna ajalugu kohe!

MARS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MARS võiks suunduda? Meie MARS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MARS tokeni hinna ennustust kohe!

