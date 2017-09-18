Decentraland (MANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decentraland (MANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decentraland (MANA) teave Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Ametlik veebisait: https://decentraland.org/ Valge raamat: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi Ostke MANA kohe!

Decentraland (MANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decentraland (MANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 544.43M $ 544.43M $ 544.43M Koguvaru: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Ringlev varu: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 606.19M $ 606.19M $ 606.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Praegune hind: $ 0.2764 $ 0.2764 $ 0.2764 Lisateave Decentraland (MANA) hinna kohta

Decentraland (MANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decentraland (MANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MANA tokeni tokenoomikat, avastage MANA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MANA Kas olete huvitatud Decentraland (MANA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MANA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MANA MEXC-ist osta!

Decentraland (MANA) hinna ajalugu MANA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MANA hinna ajalugu kohe!

MANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MANA võiks suunduda? Meie MANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MANA tokeni hinna ennustust kohe!

