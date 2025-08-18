Decentraland (MANA) reaalajas hind on $ 0.3041. Viimase 24 tunni jooksul MANA kaubeldud madalaim $ 0.2945 ja kõrgeim $ 0.3062 näitab aktiivset turu volatiivsust. MANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.902317189920042 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007883059792220592.
Lüliajalise tootluse osas on MANA muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -1.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Decentraland (MANA) – turuteave
Decentraland praegune turukapitalisatsioon on $ 598.99M$ 545.53K 24 tunnise kauplemismahuga. MANA ringlev varu on 1.97B, mille koguvaru on 2193179327.320146. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Decentraland (MANA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Decentraland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000793
-0.26%
30 päeva
$ -0.031
-9.26%
60 päeva
$ +0.0524
+20.81%
90 päeva
$ -0.0203
-6.26%
Decentraland Hinnamuutus täna
Täna registreeris MANA muutuse $ -0.000793 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Decentraland 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.031 (-9.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Decentraland 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MANA $ +0.0524 (+20.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Decentraland 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0203 (-6.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
Decentraland hinna ennustus (USD)
Kui palju on Decentraland (MANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentraland (MANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentraland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Decentraland (MANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Decentraland (MANA) ostujuhend
