Decentraland logo

Decentraland hind(MANA)

1 MANA/USD reaalajas hind:

$0.3041
-0.26%1D
USD
Decentraland (MANA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:26:45 (UTC+8)

Decentraland (MANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2945
24 h madal
$ 0.3062
24 h kõrge

$ 0.2945
$ 0.3062
$ 5.902317189920042
$ 0.007883059792220592
+0.56%

-0.26%

-1.46%

-1.46%

Decentraland (MANA) reaalajas hind on $ 0.3041. Viimase 24 tunni jooksul MANA kaubeldud madalaim $ 0.2945 ja kõrgeim $ 0.3062 näitab aktiivset turu volatiivsust. MANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.902317189920042 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007883059792220592.

Lüliajalise tootluse osas on MANA muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -1.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decentraland (MANA) – turuteave

No.110

$ 598.99M
$ 545.53K
$ 666.95M
1.97B
2,193,179,327.320146
0.01%

2017-09-18 00:00:00

$ 0.024
ETH

Decentraland praegune turukapitalisatsioon on $ 598.99M $ 545.53K 24 tunnise kauplemismahuga. MANA ringlev varu on 1.97B, mille koguvaru on 2193179327.320146. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Decentraland (MANA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Decentraland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000793-0.26%
30 päeva$ -0.031-9.26%
60 päeva$ +0.0524+20.81%
90 päeva$ -0.0203-6.26%
Decentraland Hinnamuutus täna

Täna registreeris MANA muutuse $ -0.000793 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Decentraland 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.031 (-9.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Decentraland 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MANA $ +0.0524 (+20.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Decentraland 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0203 (-6.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Decentraland (MANA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Decentraland hinnaajaloo lehte.

Mis on Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decentraland investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MANA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Decentraland kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decentraland ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Decentraland hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decentraland (MANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentraland (MANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentraland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Decentraland hinna ennustust kohe!

Decentraland (MANA) tokenoomika

Decentraland (MANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Decentraland (MANA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Decentraland osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decentraland osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MANA kohalike valuutade suhtes

1 Decentraland(MANA)/VND
8,002.3915
1 Decentraland(MANA)/AUD
A$0.462232
1 Decentraland(MANA)/GBP
0.221993
1 Decentraland(MANA)/EUR
0.258485
1 Decentraland(MANA)/USD
$0.3041
1 Decentraland(MANA)/MYR
RM1.280261
1 Decentraland(MANA)/TRY
12.404239
1 Decentraland(MANA)/JPY
¥44.7027
1 Decentraland(MANA)/ARS
ARS$394.420741
1 Decentraland(MANA)/RUB
24.239811
1 Decentraland(MANA)/INR
26.611791
1 Decentraland(MANA)/IDR
Rp4,904.838023
1 Decentraland(MANA)/KRW
422.358408
1 Decentraland(MANA)/PHP
17.196855
1 Decentraland(MANA)/EGP
￡E.14.675866
1 Decentraland(MANA)/BRL
R$1.64214
1 Decentraland(MANA)/CAD
C$0.419658
1 Decentraland(MANA)/BDT
36.929904
1 Decentraland(MANA)/NGN
466.410334
1 Decentraland(MANA)/UAH
12.531961
1 Decentraland(MANA)/VES
Bs41.0535
1 Decentraland(MANA)/CLP
$293.1524
1 Decentraland(MANA)/PKR
Rs86.145448
1 Decentraland(MANA)/KZT
164.642781
1 Decentraland(MANA)/THB
฿9.849799
1 Decentraland(MANA)/TWD
NT$9.132123
1 Decentraland(MANA)/AED
د.إ1.116047
1 Decentraland(MANA)/CHF
Fr0.24328
1 Decentraland(MANA)/HKD
HK$2.378062
1 Decentraland(MANA)/AMD
֏116.245266
1 Decentraland(MANA)/MAD
.د.م2.733859
1 Decentraland(MANA)/MXN
$5.738367
1 Decentraland(MANA)/PLN
1.106924
1 Decentraland(MANA)/RON
лв1.313712
1 Decentraland(MANA)/SEK
kr2.904155
1 Decentraland(MANA)/BGN
лв0.507847
1 Decentraland(MANA)/HUF
Ft102.66416
1 Decentraland(MANA)/CZK
6.35569
1 Decentraland(MANA)/KWD
د.ك0.0927505
1 Decentraland(MANA)/ILS
1.024817
1 Decentraland(MANA)/NOK
kr3.098779
1 Decentraland(MANA)/NZD
$0.510888

Decentraland ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decentraland võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Decentraland ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decentraland kohta

Kui palju on Decentraland (MANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MANA hind USD on 0.3041 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MANA/USD hind?
Praegune hind MANA/USD on $ 0.3041. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decentraland turukapitalisatsioon?
MANA turukapitalisatsioon on $ 598.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MANA ringlev varu?
MANA ringlev varu on 1.97B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MANA (ATH) hind?
MANA saavutab ATH hinna summas 5.902317189920042 USD.
Mis oli kõigi aegade MANA madalaim (ATL) hind?
MANA nägi ATL hinda summas 0.007883059792220592 USD.
Milline on MANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MANA kauplemismaht on $ 545.53K USD.
Kas MANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MANA hinna ennustust.
Decentraland (MANA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MANA/USD kalkulaator

Summa

MANA
USD
1 MANA = 0.3041 USD

Kauplemine: MANA

MANAUSDT
$0.3041
-0.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu