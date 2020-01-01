MAIV (MAIV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAIV (MAIV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAIV (MAIV) teave MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Ametlik veebisait: https://maiv.io/ Valge raamat: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Ostke MAIV kohe!

MAIV (MAIV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAIV (MAIV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.82M $ 17.82M $ 17.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Praegune hind: $ 0.0017818 $ 0.0017818 $ 0.0017818 Lisateave MAIV (MAIV) hinna kohta

MAIV (MAIV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAIV (MAIV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAIV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAIV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAIV tokeni tokenoomikat, avastage MAIV tokeni reaalajas hinda!

MAIV (MAIV) hinna ajalugu MAIV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAIV hinna ajalugu kohe!

MAIV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAIV võiks suunduda? Meie MAIV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAIV tokeni hinna ennustust kohe!

