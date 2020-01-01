MuxyAI (MAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MuxyAI (MAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MuxyAI (MAI) teave MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph. At its core is the MAI token, an AI meme token that fuels community engagement while serving as the native currency for transactions and rewards within the protocol. Ametlik veebisait: https://muxy.ai/ Valge raamat: https://muxy.ai/MuxyAI_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.morphl2.io/token/0xE4635E9Cd1f719c37523a80c0FB0b95A445a788a Ostke MAI kohe!

Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.037705 $ 0.037705 $ 0.037705 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000014 $ 0.000014 $ 0.000014

MuxyAI (MAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MuxyAI (MAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAI tokeni tokenoomikat, avastage MAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAI Kas olete huvitatud MuxyAI (MAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MAI MEXC-ist osta!

MuxyAI (MAI) hinna ajalugu MAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAI hinna ajalugu kohe!

MAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAI võiks suunduda? Meie MAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAI tokeni hinna ennustust kohe!

