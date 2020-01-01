MAD (MAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAD (MAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAD (MAD) teave $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! Ametlik veebisait: https://www.madcoin.vip/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv Ostke MAD kohe!

MAD (MAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAD (MAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Koguvaru: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B Ringlev varu: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 Praegune hind: $ 0.00000295 $ 0.00000295 $ 0.00000295 Lisateave MAD (MAD) hinna kohta

MAD (MAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAD (MAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAD tokeni tokenoomikat, avastage MAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAD Kas olete huvitatud MAD (MAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MAD MEXC-ist osta!

MAD (MAD) hinna ajalugu MAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAD hinna ajalugu kohe!

MAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAD võiks suunduda? Meie MAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAD tokeni hinna ennustust kohe!

