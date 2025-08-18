Messier (M87) reaalajas hind on $ 0.00005527. Viimase 24 tunni jooksul M87 kaubeldud madalaim $ 0.00005053 ja kõrgeim $ 0.00006271 näitab aktiivset turu volatiivsust. M87kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000146502954890166 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000027472780135.
Lüliajalise tootluse osas on M87 muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -2.65% 24 tunni vältel -24.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Messier (M87) – turuteave
$ 48.91M
$ 650.12K
$ 48.91M
884.85B
884,846,293,944
884,846,293,944
100.00%
ETH
Messier praegune turukapitalisatsioon on $ 48.91M$ 650.12K 24 tunnise kauplemismahuga. M87 ringlev varu on 884.85B, mille koguvaru on 884846293944. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.91M.
Messier (M87) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Messier tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000015043
-2.65%
30 päeva
$ -0.00001635
-22.83%
60 päeva
$ +0.00002603
+89.02%
90 päeva
$ +0.00000904
+19.55%
Messier Hinnamuutus täna
Täna registreeris M87 muutuse $ -0.0000015043 (-2.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Messier 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001635 (-22.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Messier 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus M87 $ +0.00002603 (+89.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Messier 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000904 (+19.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Messier (M87) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.
Messier hinna ennustus (USD)
