LUKSO (LYX) reaalajas hind on $ 1.12. Viimase 24 tunni jooksul LYX kaubeldud madalaim $ 1.1 ja kõrgeim $ 1.185 näitab aktiivset turu volatiivsust. LYXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.614818376214712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5508968765168473.
Lüliajalise tootluse osas on LYX muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +3.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LUKSO (LYX) – turuteave
No.717
$ 34.20M
$ 349.96K
$ 47.17M
30.54M
42,115,181.93
LYX
LUKSO praegune turukapitalisatsioon on $ 34.20M$ 349.96K 24 tunnise kauplemismahuga. LYX ringlev varu on 30.54M, mille koguvaru on 42115181.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
LUKSO (LYX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LUKSO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00597
-0.53%
30 päeva
$ +0.345
+44.51%
60 päeva
$ +0.341
+43.77%
90 päeva
$ +0.139
+14.16%
LUKSO Hinnamuutus täna
Täna registreeris LYX muutuse $ -0.00597 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LUKSO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.345 (+44.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LUKSO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LYX $ +0.341 (+43.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LUKSO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.139 (+14.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LUKSO (LYX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry.
Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.
LUKSO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LYX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LUKSO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LUKSO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LUKSO hinna ennustus (USD)
Kui palju on LUKSO (LYX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUKSO (LYX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUKSO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LUKSO (LYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LUKSO (LYX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LUKSO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LUKSO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.