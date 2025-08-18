Rohkem infot LYX

$1.12
$1.12$1.12
-0.53%1D
LUKSO (LYX) reaalajas hinnagraafik
LUKSO (LYX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h madal
$ 1.185
$ 1.185$ 1.185
24 h kõrge

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.185
$ 1.185$ 1.185

$ 11.614818376214712
$ 11.614818376214712$ 11.614818376214712

$ 0.5508968765168473
$ 0.5508968765168473$ 0.5508968765168473

-0.18%

-0.53%

+3.70%

+3.70%

LUKSO (LYX) reaalajas hind on $ 1.12. Viimase 24 tunni jooksul LYX kaubeldud madalaim $ 1.1 ja kõrgeim $ 1.185 näitab aktiivset turu volatiivsust. LYXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.614818376214712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5508968765168473.

Lüliajalise tootluse osas on LYX muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +3.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LUKSO (LYX) – turuteave

No.717

$ 34.20M
$ 34.20M$ 34.20M

$ 349.96K
$ 349.96K$ 349.96K

$ 47.17M
$ 47.17M$ 47.17M

30.54M
30.54M 30.54M

42,115,181.93
42,115,181.93 42,115,181.93

LUKSO praegune turukapitalisatsioon on $ 34.20M $ 349.96K 24 tunnise kauplemismahuga. LYX ringlev varu on 30.54M, mille koguvaru on 42115181.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

LUKSO (LYX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LUKSO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00597-0.53%
30 päeva$ +0.345+44.51%
60 päeva$ +0.341+43.77%
90 päeva$ +0.139+14.16%
LUKSO Hinnamuutus täna

Täna registreeris LYX muutuse $ -0.00597 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LUKSO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.345 (+44.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LUKSO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LYX $ +0.341 (+43.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LUKSO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.139 (+14.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LUKSO (LYX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LUKSO hinnaajaloo lehte.

Mis on LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LUKSO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida LYX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LUKSO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LUKSO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LUKSO hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUKSO (LYX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUKSO (LYX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUKSO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUKSO hinna ennustust kohe!

LUKSO (LYX) tokenoomika

LUKSO (LYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LUKSO (LYX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LUKSO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LUKSO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LYX kohalike valuutade suhtes

1 LUKSO(LYX)/VND
29,472.8
1 LUKSO(LYX)/AUD
A$1.7024
1 LUKSO(LYX)/GBP
0.8176
1 LUKSO(LYX)/EUR
0.952
1 LUKSO(LYX)/USD
$1.12
1 LUKSO(LYX)/MYR
RM4.7152
1 LUKSO(LYX)/TRY
45.6848
1 LUKSO(LYX)/JPY
¥164.64
1 LUKSO(LYX)/ARS
ARS$1,452.6512
1 LUKSO(LYX)/RUB
89.2752
1 LUKSO(LYX)/INR
98.0112
1 LUKSO(LYX)/IDR
Rp18,064.5136
1 LUKSO(LYX)/KRW
1,555.5456
1 LUKSO(LYX)/PHP
63.336
1 LUKSO(LYX)/EGP
￡E.54.0512
1 LUKSO(LYX)/BRL
R$6.048
1 LUKSO(LYX)/CAD
C$1.5456
1 LUKSO(LYX)/BDT
136.0128
1 LUKSO(LYX)/NGN
1,717.7888
1 LUKSO(LYX)/UAH
46.1552
1 LUKSO(LYX)/VES
Bs151.2
1 LUKSO(LYX)/CLP
$1,079.68
1 LUKSO(LYX)/PKR
Rs317.2736
1 LUKSO(LYX)/KZT
606.3792
1 LUKSO(LYX)/THB
฿36.176
1 LUKSO(LYX)/TWD
NT$33.6336
1 LUKSO(LYX)/AED
د.إ4.1104
1 LUKSO(LYX)/CHF
Fr0.896
1 LUKSO(LYX)/HKD
HK$8.7584
1 LUKSO(LYX)/AMD
֏428.1312
1 LUKSO(LYX)/MAD
.د.م10.0688
1 LUKSO(LYX)/MXN
$21.1344
1 LUKSO(LYX)/PLN
4.0768
1 LUKSO(LYX)/RON
лв4.8384
1 LUKSO(LYX)/SEK
kr10.696
1 LUKSO(LYX)/BGN
лв1.8704
1 LUKSO(LYX)/HUF
Ft378.112
1 LUKSO(LYX)/CZK
23.408
1 LUKSO(LYX)/KWD
د.ك0.3416
1 LUKSO(LYX)/ILS
3.7744
1 LUKSO(LYX)/NOK
kr11.4128
1 LUKSO(LYX)/NZD
$1.8816

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LUKSO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LUKSO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUKSO kohta

Kui palju on LUKSO (LYX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LYX hind USD on 1.12 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LYX/USD hind?
Praegune hind LYX/USD on $ 1.12. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LUKSO turukapitalisatsioon?
LYX turukapitalisatsioon on $ 34.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LYX ringlev varu?
LYX ringlev varu on 30.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LYX (ATH) hind?
LYX saavutab ATH hinna summas 11.614818376214712 USD.
Mis oli kõigi aegade LYX madalaim (ATL) hind?
LYX nägi ATL hinda summas 0.5508968765168473 USD.
Milline on LYX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LYX kauplemismaht on $ 349.96K USD.
Kas LYX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LYX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LYX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

