Layerium (LYUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Layerium (LYUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Layerium (LYUM) teave Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain Ametlik veebisait: https://www.layerium.org Valge raamat: https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d Ostke LYUM kohe!

Layerium (LYUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Layerium (LYUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 564.60K $ 564.60K $ 564.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.043614 $ 0.043614 $ 0.043614 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 Praegune hind: $ 0.001882 $ 0.001882 $ 0.001882 Lisateave Layerium (LYUM) hinna kohta

Layerium (LYUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Layerium (LYUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYUM tokeni tokenoomikat, avastage LYUM tokeni reaalajas hinda!

Layerium (LYUM) hinna ajalugu LYUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LYUM hinna ajalugu kohe!

LYUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LYUM võiks suunduda? Meie LYUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LYUM tokeni hinna ennustust kohe!

