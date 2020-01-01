Lympid (LYP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lympid (LYP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lympid (LYP) teave Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. Ametlik veebisait: https://www.lympid.io/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x4837b18a6d7aF6159c8665505B90a2ed393255E0 Ostke LYP kohe!

Lympid (LYP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lympid (LYP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 92.09M $ 92.09M $ 92.09M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 Praegune hind: $ 0.0395 $ 0.0395 $ 0.0395 Lisateave Lympid (LYP) hinna kohta

Lympid (LYP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lympid (LYP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYP tokeni tokenoomikat, avastage LYP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LYP Kas olete huvitatud Lympid (LYP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LYP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LYP MEXC-ist osta!

Lympid (LYP) hinna ajalugu LYP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LYP hinna ajalugu kohe!

LYP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LYP võiks suunduda? Meie LYP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LYP tokeni hinna ennustust kohe!

