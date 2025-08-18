Rohkem infot LYP

Lympid hind(LYP)

$0.051
$0.051$0.051
+18.05%1D
Lympid (LYP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:36:02 (UTC+8)

Lympid (LYP) hinna teave (USD)

$ 0.0245
$ 0.0245$ 0.0245
$ 0.0563
$ 0.0563$ 0.0563
$ 0.0245
$ 0.0245$ 0.0245

$ 0.0563
$ 0.0563$ 0.0563

$ 0.0666966495053678
$ 0.0666966495053678$ 0.0666966495053678

$ 0.022936839424751707
$ 0.022936839424751707$ 0.022936839424751707

+6.47%

+18.05%

+68.31%

+68.31%

Lympid (LYP) reaalajas hind on $ 0.051. Viimase 24 tunni jooksul LYP kaubeldud madalaim $ 0.0245 ja kõrgeim $ 0.0563 näitab aktiivset turu volatiivsust. LYPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0666966495053678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022936839424751707.

Lüliajalise tootluse osas on LYP muutunud +6.47% viimase tunni jooksul, +18.05% 24 tunni vältel +68.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lympid (LYP) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 161.96K
$ 161.96K$ 161.96K

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

92,087,442.53523274
92,087,442.53523274 92,087,442.53523274

0.00%

BASE

Lympid praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 161.96K 24 tunnise kauplemismahuga. LYP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 92087442.53523274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.10M.

Lympid (LYP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lympid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.007798+18.05%
30 päeva$ +0.0162+46.55%
60 päeva$ +0.007+15.90%
90 päeva$ +0.018+54.54%
Lympid Hinnamuutus täna

Täna registreeris LYP muutuse $ +0.007798 (+18.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lympid 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0162 (+46.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lympid 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LYP $ +0.007 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lympid 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.018 (+54.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lympid (LYP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lympid hinnaajaloo lehte.

Mis on Lympid (LYP)

Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.

Lympid on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lympid investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LYP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lympid kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lympid ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lympid hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lympid (LYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lympid (LYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lympid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lympid hinna ennustust kohe!

Lympid (LYP) tokenoomika

Lympid (LYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lympid (LYP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lympid osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lympid osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LYP kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lympid võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Lympid (LYP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LYP hind USD on 0.051 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LYP/USD hind?
Praegune hind LYP/USD on $ 0.051. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lympid turukapitalisatsioon?
LYP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LYP ringlev varu?
LYP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LYP (ATH) hind?
LYP saavutab ATH hinna summas 0.0666966495053678 USD.
Mis oli kõigi aegade LYP madalaim (ATL) hind?
LYP nägi ATL hinda summas 0.022936839424751707 USD.
Milline on LYP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LYP kauplemismaht on $ 161.96K USD.
Kas LYP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LYP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LYP hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

1 LYP = 0.051 USD

LYPUSDT
$0.051
$0.051$0.051
+17.51%

