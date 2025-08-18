Lympid (LYP) reaalajas hind on $ 0.051. Viimase 24 tunni jooksul LYP kaubeldud madalaim $ 0.0245 ja kõrgeim $ 0.0563 näitab aktiivset turu volatiivsust. LYPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0666966495053678 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022936839424751707.
Lüliajalise tootluse osas on LYP muutunud +6.47% viimase tunni jooksul, +18.05% 24 tunni vältel +68.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lympid (LYP) – turuteave
LYP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 92087442.53523274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.10M.
Lympid (LYP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lympid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.007798
+18.05%
30 päeva
$ +0.0162
+46.55%
60 päeva
$ +0.007
+15.90%
90 päeva
$ +0.018
+54.54%
Lympid Hinnamuutus täna
Täna registreeris LYP muutuse $ +0.007798 (+18.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lympid 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0162 (+46.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lympid 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LYP $ +0.007 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lympid 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.018 (+54.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lympid (LYP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.
Lympid hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lympid (LYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lympid (LYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lympid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lympid (LYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.