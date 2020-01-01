Lynex (LYNX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lynex (LYNX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lynex (LYNX) teave Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Ametlik veebisait: https://www.lynex.fi/ Valge raamat: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Plokiahela Explorer: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af Ostke LYNX kohe!

Lynex (LYNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lynex (LYNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.15K $ 316.15K $ 316.15K Koguvaru: $ 303.52M $ 303.52M $ 303.52M Ringlev varu: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009541897793770708 $ 0.009541897793770708 $ 0.009541897793770708 Praegune hind: $ 0.01084 $ 0.01084 $ 0.01084 Lisateave Lynex (LYNX) hinna kohta

Lynex (LYNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lynex (LYNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYNX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYNX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYNX tokeni tokenoomikat, avastage LYNX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LYNX Kas olete huvitatud Lynex (LYNX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LYNX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LYNX MEXC-ist osta!

Lynex (LYNX) hinna ajalugu LYNX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LYNX hinna ajalugu kohe!

LYNX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LYNX võiks suunduda? Meie LYNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LYNX tokeni hinna ennustust kohe!

