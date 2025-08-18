Rohkem infot LYNX

$0.01017
-2.39%1D
Lynex (LYNX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:20 (UTC+8)

Lynex (LYNX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00994
24 h madal
$ 0.01146
24 h kõrge

$ 0.00994
$ 0.01146
$ 0.4897940794705813
$ 0.009541897793770708
0.00%

-2.39%

-8.22%

-8.22%

Lynex (LYNX) reaalajas hind on $ 0.01017. Viimase 24 tunni jooksul LYNX kaubeldud madalaim $ 0.00994 ja kõrgeim $ 0.01146 näitab aktiivset turu volatiivsust. LYNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4897940794705813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009541897793770708.

Lüliajalise tootluse osas on LYNX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.39% 24 tunni vältel -8.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lynex (LYNX) – turuteave

No.2590

$ 296.61K
$ 7.16K
$ 3.09M
29.17M
--
303,516,776.5727028
LINEA

Lynex praegune turukapitalisatsioon on $ 296.61K $ 7.16K 24 tunnise kauplemismahuga. LYNX ringlev varu on 29.17M, mille koguvaru on 303516776.5727028. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Lynex (LYNX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lynex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000249-2.39%
30 päeva$ -0.00951-48.33%
60 päeva$ -0.0054-34.69%
90 päeva$ -0.00611-37.54%
Lynex Hinnamuutus täna

Täna registreeris LYNX muutuse $ -0.000249 (-2.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lynex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00951 (-48.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lynex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LYNX $ -0.0054 (-34.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lynex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00611 (-37.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lynex (LYNX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lynex hinnaajaloo lehte.

Mis on Lynex (LYNX)

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Lynex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lynex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LYNX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lynex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lynex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lynex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lynex (LYNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lynex (LYNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lynex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lynex hinna ennustust kohe!

Lynex (LYNX) tokenoomika

Lynex (LYNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lynex (LYNX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lynex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lynex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LYNX kohalike valuutade suhtes

1 Lynex(LYNX)/VND
267.62355
1 Lynex(LYNX)/AUD
A$0.0155601
1 Lynex(LYNX)/GBP
0.0074241
1 Lynex(LYNX)/EUR
0.0086445
1 Lynex(LYNX)/USD
$0.01017
1 Lynex(LYNX)/MYR
RM0.0428157
1 Lynex(LYNX)/TRY
0.4148343
1 Lynex(LYNX)/JPY
¥1.49499
1 Lynex(LYNX)/ARS
ARS$13.1905917
1 Lynex(LYNX)/RUB
0.810549
1 Lynex(LYNX)/INR
0.8899767
1 Lynex(LYNX)/IDR
Rp164.0322351
1 Lynex(LYNX)/KRW
14.1249096
1 Lynex(LYNX)/PHP
0.5751135
1 Lynex(LYNX)/EGP
￡E.0.4907025
1 Lynex(LYNX)/BRL
R$0.054918
1 Lynex(LYNX)/CAD
C$0.0140346
1 Lynex(LYNX)/BDT
1.2350448
1 Lynex(LYNX)/NGN
15.5981358
1 Lynex(LYNX)/UAH
0.4191057
1 Lynex(LYNX)/VES
Bs1.37295
1 Lynex(LYNX)/CLP
$9.80388
1 Lynex(LYNX)/PKR
Rs2.8809576
1 Lynex(LYNX)/KZT
5.5061397
1 Lynex(LYNX)/THB
฿0.3293046
1 Lynex(LYNX)/TWD
NT$0.3054051
1 Lynex(LYNX)/AED
د.إ0.0373239
1 Lynex(LYNX)/CHF
Fr0.008136
1 Lynex(LYNX)/HKD
HK$0.0795294
1 Lynex(LYNX)/AMD
֏3.8875842
1 Lynex(LYNX)/MAD
.د.م0.0914283
1 Lynex(LYNX)/MXN
$0.1904841
1 Lynex(LYNX)/PLN
0.0369171
1 Lynex(LYNX)/RON
лв0.0439344
1 Lynex(LYNX)/SEK
kr0.0970218
1 Lynex(LYNX)/BGN
лв0.0169839
1 Lynex(LYNX)/HUF
Ft3.433392
1 Lynex(LYNX)/CZK
0.2127564
1 Lynex(LYNX)/KWD
د.ك0.00310185
1 Lynex(LYNX)/ILS
0.0342729
1 Lynex(LYNX)/NOK
kr0.1033272
1 Lynex(LYNX)/NZD
$0.0170856

Lynex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lynex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lynex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lynex kohta

Kui palju on Lynex (LYNX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LYNX hind USD on 0.01017 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LYNX/USD hind?
Praegune hind LYNX/USD on $ 0.01017. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lynex turukapitalisatsioon?
LYNX turukapitalisatsioon on $ 296.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LYNX ringlev varu?
LYNX ringlev varu on 29.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LYNX (ATH) hind?
LYNX saavutab ATH hinna summas 0.4897940794705813 USD.
Mis oli kõigi aegade LYNX madalaim (ATL) hind?
LYNX nägi ATL hinda summas 0.009541897793770708 USD.
Milline on LYNX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LYNX kauplemismaht on $ 7.16K USD.
Kas LYNX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LYNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LYNX hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

