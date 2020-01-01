Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Levva Protocol Token (LVVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Levva Protocol Token (LVVA) teave Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Ametlik veebisait: https://levva.fi Valge raamat: https://docs.levva.fi/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Ostke LVVA kohe!

Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Levva Protocol Token (LVVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Praegune hind: $ 0.002192 $ 0.002192 $ 0.002192 Lisateave Levva Protocol Token (LVVA) hinna kohta

Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LVVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LVVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LVVA tokeni tokenoomikat, avastage LVVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LVVA Kas olete huvitatud Levva Protocol Token (LVVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LVVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LVVA MEXC-ist osta!

Levva Protocol Token (LVVA) hinna ajalugu LVVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LVVA hinna ajalugu kohe!

LVVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LVVA võiks suunduda? Meie LVVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LVVA tokeni hinna ennustust kohe!

