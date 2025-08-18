Levva Protocol Token (LVVA) reaalajas hind on $ 0.003116. Viimase 24 tunni jooksul LVVA kaubeldud madalaim $ 0.002084 ja kõrgeim $ 0.003763 näitab aktiivset turu volatiivsust. LVVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005216340150260189 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001758171727495775.
Lüliajalise tootluse osas on LVVA muutunud +4.45% viimase tunni jooksul, +11.71% 24 tunni vältel +43.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Levva Protocol Token (LVVA) – turuteave
No.3441
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 181.38K
$ 181.38K$ 181.38K
$ 6.23M
$ 6.23M$ 6.23M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000
0.00%
ETH
Levva Protocol Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 181.38K 24 tunnise kauplemismahuga. LVVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.23M.
Levva Protocol Token (LVVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Levva Protocol Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00032695
+11.71%
30 päeva
$ +0.000654
+26.56%
60 päeva
$ +0.000341
+12.28%
90 päeva
$ -0.000794
-20.31%
Levva Protocol Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris LVVA muutuse $ +0.00032695 (+11.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Levva Protocol Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000654 (+26.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Levva Protocol Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LVVA $ +0.000341 (+12.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Levva Protocol Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000794 (-20.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Levva Protocol Token (LVVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Levva Protocol Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Levva Protocol Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LVVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Levva Protocol Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Levva Protocol Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Levva Protocol Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Levva Protocol Token (LVVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Levva Protocol Token (LVVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Levva Protocol Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Levva Protocol Token (LVVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Levva Protocol Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Levva Protocol Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.