$0.003119
$0.003119
+11.71%1D
Levva Protocol Token (LVVA) reaalajas hinnagraafik
Levva Protocol Token (LVVA) hinna teave (USD)

$ 0.002084
$ 0.002084
$ 0.003763
$ 0.003763
$ 0.002084
$ 0.002084

$ 0.003763
$ 0.003763

$ 0.005216340150260189
$ 0.005216340150260189

$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775

+4.45%

+11.71%

+43.72%

+43.72%

Levva Protocol Token (LVVA) reaalajas hind on $ 0.003116. Viimase 24 tunni jooksul LVVA kaubeldud madalaim $ 0.002084 ja kõrgeim $ 0.003763 näitab aktiivset turu volatiivsust. LVVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005216340150260189 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001758171727495775.

Lüliajalise tootluse osas on LVVA muutunud +4.45% viimase tunni jooksul, +11.71% 24 tunni vältel +43.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Levva Protocol Token (LVVA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

$ 181.38K
$ 181.38K

$ 6.23M
$ 6.23M

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000

0.00%

Levva Protocol Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 181.38K 24 tunnise kauplemismahuga. LVVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.23M.

Levva Protocol Token (LVVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Levva Protocol Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00032695+11.71%
30 päeva$ +0.000654+26.56%
60 päeva$ +0.000341+12.28%
90 päeva$ -0.000794-20.31%
Levva Protocol Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris LVVA muutuse $ +0.00032695 (+11.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Levva Protocol Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000654 (+26.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Levva Protocol Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LVVA $ +0.000341 (+12.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Levva Protocol Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000794 (-20.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Levva Protocol Token (LVVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Levva Protocol Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Levva Protocol Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida LVVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Levva Protocol Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Levva Protocol Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Levva Protocol Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Levva Protocol Token (LVVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Levva Protocol Token (LVVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Levva Protocol Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Levva Protocol Token hinna ennustust kohe!

Vaadake Levva Protocol Token hinna ennustust kohe!

Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika

Levva Protocol Token (LVVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Levva Protocol Token (LVVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Levva Protocol Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Levva Protocol Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LVVA kohalike valuutade suhtes

1 Levva Protocol Token(LVVA)/VND
81.99754
1 Levva Protocol Token(LVVA)/AUD
A$0.00473632
1 Levva Protocol Token(LVVA)/GBP
0.00227468
1 Levva Protocol Token(LVVA)/EUR
0.0026486
1 Levva Protocol Token(LVVA)/USD
$0.003116
1 Levva Protocol Token(LVVA)/MYR
RM0.01311836
1 Levva Protocol Token(LVVA)/TRY
0.12710164
1 Levva Protocol Token(LVVA)/JPY
¥0.458052
1 Levva Protocol Token(LVVA)/ARS
ARS$4.04148316
1 Levva Protocol Token(LVVA)/RUB
0.24837636
1 Levva Protocol Token(LVVA)/INR
0.27268116
1 Levva Protocol Token(LVVA)/IDR
Rp50.25805748
1 Levva Protocol Token(LVVA)/KRW
4.32775008
1 Levva Protocol Token(LVVA)/PHP
0.1762098
1 Levva Protocol Token(LVVA)/EGP
￡E.0.15037816
1 Levva Protocol Token(LVVA)/BRL
R$0.0168264
1 Levva Protocol Token(LVVA)/CAD
C$0.00430008
1 Levva Protocol Token(LVVA)/BDT
0.37840704
1 Levva Protocol Token(LVVA)/NGN
4.77913384
1 Levva Protocol Token(LVVA)/UAH
0.12841036
1 Levva Protocol Token(LVVA)/VES
Bs0.42066
1 Levva Protocol Token(LVVA)/CLP
$3.003824
1 Levva Protocol Token(LVVA)/PKR
Rs0.88270048
1 Levva Protocol Token(LVVA)/KZT
1.68703356
1 Levva Protocol Token(LVVA)/THB
฿0.1006468
1 Levva Protocol Token(LVVA)/TWD
NT$0.09357348
1 Levva Protocol Token(LVVA)/AED
د.إ0.01143572
1 Levva Protocol Token(LVVA)/CHF
Fr0.0024928
1 Levva Protocol Token(LVVA)/HKD
HK$0.02436712
1 Levva Protocol Token(LVVA)/AMD
֏1.19112216
1 Levva Protocol Token(LVVA)/MAD
.د.م0.02801284
1 Levva Protocol Token(LVVA)/MXN
$0.05879892
1 Levva Protocol Token(LVVA)/PLN
0.01134224
1 Levva Protocol Token(LVVA)/RON
лв0.01346112
1 Levva Protocol Token(LVVA)/SEK
kr0.0297578
1 Levva Protocol Token(LVVA)/BGN
лв0.00520372
1 Levva Protocol Token(LVVA)/HUF
Ft1.0519616
1 Levva Protocol Token(LVVA)/CZK
0.0651244
1 Levva Protocol Token(LVVA)/KWD
د.ك0.00095038
1 Levva Protocol Token(LVVA)/ILS
0.01050092
1 Levva Protocol Token(LVVA)/NOK
kr0.03175204
1 Levva Protocol Token(LVVA)/NZD
$0.00523488

Levva Protocol Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Levva Protocol Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Levva Protocol Token kohta

Kui palju on Levva Protocol Token (LVVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LVVA hind USD on 0.003116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LVVA/USD hind?
Praegune hind LVVA/USD on $ 0.003116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Levva Protocol Token turukapitalisatsioon?
LVVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LVVA ringlev varu?
LVVA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LVVA (ATH) hind?
LVVA saavutab ATH hinna summas 0.005216340150260189 USD.
Mis oli kõigi aegade LVVA madalaim (ATL) hind?
LVVA nägi ATL hinda summas 0.001758171727495775 USD.
Milline on LVVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LVVA kauplemismaht on $ 181.38K USD.
Kas LVVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LVVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LVVA hinna ennustust.
Levva Protocol Token (LVVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 LVVA = 0.003116 USD

