LVN (LVN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LVN (LVN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LVN (LVN) teave The Levana Protocol: Levana is an acronym for “Leverage any Asset” Levana is a fully onchain perpetual swap platform. Levana Perps is currently deployed on 3 blockchains: Osmosis, Sei and Injective. Levana has partnered with the largest spot AMM on Cosmos, Osmosis DEX, the most popular Cosmos chain for leverage, Injective, and the fastest Cosmos network, SEI, to bring a peer to pool onchain perpetual swap trading to the Cosmos ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.levana.finance Valge raamat: https://docs.levana.finance/ Ostke LVN kohe!

LVN (LVN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LVN (LVN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): -- -- -- Kõigi aegade kõrgeim: -- -- -- Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: -- -- -- Lisateave LVN (LVN) hinna kohta

LVN (LVN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LVN (LVN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LVN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LVN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LVN tokeni tokenoomikat, avastage LVN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LVN Kas olete huvitatud LVN (LVN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LVN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LVN MEXC-ist osta!

LVN (LVN) hinna ajalugu LVN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LVN hinna ajalugu kohe!

LVN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LVN võiks suunduda? Meie LVN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LVN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!