LVN (LVN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LVN kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. LVNkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on LVN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LVN (LVN) – turuteave
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
LVN praegune turukapitalisatsioon on ---- 24 tunnise kauplemismahuga. LVN ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
LVN (LVN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LVN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
No Data
LVN Hinnamuutus täna
Täna registreeris LVN muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LVN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LVN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LVN -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LVN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mis on LVN (LVN)
The Levana Protocol: Levana is an acronym for “Leverage any Asset” Levana is a fully onchain perpetual swap platform. Levana Perps is currently deployed on 3 blockchains: Osmosis, Sei and Injective. Levana has partnered with the largest spot AMM on Cosmos, Osmosis DEX, the most popular Cosmos chain for leverage, Injective, and the fastest Cosmos network, SEI, to bring a peer to pool onchain perpetual swap trading to the Cosmos ecosystem.
LVN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LVN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LVN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LVN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LVN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LVN hinna ennustus (USD)
Kui palju on LVN (LVN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LVN (LVN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LVN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LVN (LVN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LVN (LVN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LVN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LVN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
LVN kohalike valuutade suhtes
1 LVN(LVN)/VND
₫--
1 LVN(LVN)/AUD
A$--
1 LVN(LVN)/GBP
￡--
1 LVN(LVN)/EUR
€--
1 LVN(LVN)/USD
$--
1 LVN(LVN)/MYR
RM--
1 LVN(LVN)/TRY
₺--
1 LVN(LVN)/JPY
¥--
1 LVN(LVN)/ARS
ARS$--
1 LVN(LVN)/RUB
₽--
1 LVN(LVN)/INR
₹--
1 LVN(LVN)/IDR
Rp--
1 LVN(LVN)/KRW
₩--
1 LVN(LVN)/PHP
₱--
1 LVN(LVN)/EGP
￡E.--
1 LVN(LVN)/BRL
R$--
1 LVN(LVN)/CAD
C$--
1 LVN(LVN)/BDT
৳--
1 LVN(LVN)/NGN
₦--
1 LVN(LVN)/COP
$--
1 LVN(LVN)/ZAR
R.--
1 LVN(LVN)/UAH
₴--
1 LVN(LVN)/VES
Bs--
1 LVN(LVN)/CLP
$--
1 LVN(LVN)/PKR
Rs--
1 LVN(LVN)/KZT
₸--
1 LVN(LVN)/THB
฿--
1 LVN(LVN)/TWD
NT$--
1 LVN(LVN)/AED
د.إ--
1 LVN(LVN)/CHF
Fr--
1 LVN(LVN)/HKD
HK$--
1 LVN(LVN)/AMD
֏--
1 LVN(LVN)/MAD
.د.م--
1 LVN(LVN)/MXN
$--
1 LVN(LVN)/SAR
ريال--
1 LVN(LVN)/PLN
zł--
1 LVN(LVN)/RON
лв--
1 LVN(LVN)/SEK
kr--
1 LVN(LVN)/BGN
лв--
1 LVN(LVN)/HUF
Ft--
1 LVN(LVN)/CZK
Kč--
1 LVN(LVN)/KWD
د.ك--
1 LVN(LVN)/ILS
₪--
1 LVN(LVN)/AOA
Kz--
1 LVN(LVN)/BHD
.د.ب--
1 LVN(LVN)/BMD
$--
1 LVN(LVN)/DKK
kr--
1 LVN(LVN)/HNL
L--
1 LVN(LVN)/MUR
₨--
1 LVN(LVN)/NAD
$--
1 LVN(LVN)/NOK
kr--
1 LVN(LVN)/NZD
$--
1 LVN(LVN)/PAB
B/.--
1 LVN(LVN)/PGK
K--
1 LVN(LVN)/QAR
ر.ق--
1 LVN(LVN)/RSD
дин.--
LVN ressurss
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LVN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
LVN/USD kalkulaator
Summa
LVN
USD
1 LVN = -- USD
Liituge MEXC-ga juba täna
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu -- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu