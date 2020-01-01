Lyvely (LVLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lyvely (LVLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lyvely (LVLY) teave Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses. Ametlik veebisait: https://get.lyvely.com/token Valge raamat: https://lyvely.gitbook.io/lyvely-whitepaper-v1.0/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0xc734635cd30e882037c3f3de1ebccf9fa9d27d9f Ostke LVLY kohe!

Lyvely (LVLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lyvely (LVLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.45M $ 22.45M $ 22.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.325 $ 0.325 $ 0.325 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 Praegune hind: $ 0.02245 $ 0.02245 $ 0.02245 Lisateave Lyvely (LVLY) hinna kohta

Lyvely (LVLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lyvely (LVLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LVLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LVLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LVLY tokeni tokenoomikat, avastage LVLY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LVLY Kas olete huvitatud Lyvely (LVLY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LVLY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LVLY MEXC-ist osta!

Lyvely (LVLY) hinna ajalugu LVLY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LVLY hinna ajalugu kohe!

LVLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LVLY võiks suunduda? Meie LVLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LVLY tokeni hinna ennustust kohe!

