Lyvely logo

Lyvely hind(LVLY)

1 LVLY/USD reaalajas hind:

$0.02246
-0.13%1D
USD
Lyvely (LVLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:04:52 (UTC+8)

Lyvely (LVLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0224
24 h madal
$ 0.02253
24 h kõrge

$ 0.0224
$ 0.02253
$ 0.3271379616112311
$ 0.01985591591658645
+0.04%

-0.13%

+0.22%

+0.22%

Lyvely (LVLY) reaalajas hind on $ 0.02246. Viimase 24 tunni jooksul LVLY kaubeldud madalaim $ 0.0224 ja kõrgeim $ 0.02253 näitab aktiivset turu volatiivsust. LVLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3271379616112311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01985591591658645.

Lüliajalise tootluse osas on LVLY muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel +0.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lyvely (LVLY) – turuteave

No.4001

$ 0.00
$ 49.82K
$ 22.46M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BASE

Lyvely praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 49.82K 24 tunnise kauplemismahuga. LVLY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.46M.

Lyvely (LVLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lyvely tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000292-0.13%
30 päeva$ +0.0009+4.17%
60 päeva$ +0.00114+5.34%
90 päeva$ +0.00208+10.20%
Lyvely Hinnamuutus täna

Täna registreeris LVLY muutuse $ -0.0000292 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lyvely 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0009 (+4.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lyvely 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LVLY $ +0.00114 (+5.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lyvely 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00208 (+10.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lyvely (LVLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lyvely hinnaajaloo lehte.

Mis on Lyvely (LVLY)

Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses.

Lyvely on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lyvely investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LVLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lyvely kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lyvely ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lyvely hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lyvely (LVLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lyvely (LVLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lyvely nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lyvely hinna ennustust kohe!

Lyvely (LVLY) tokenoomika

Lyvely (LVLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lyvely (LVLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lyvely osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lyvely osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LVLY kohalike valuutade suhtes

1 Lyvely(LVLY)/VND
591.0349
1 Lyvely(LVLY)/AUD
A$0.0343638
1 Lyvely(LVLY)/GBP
0.0163958
1 Lyvely(LVLY)/EUR
0.019091
1 Lyvely(LVLY)/USD
$0.02246
1 Lyvely(LVLY)/MYR
RM0.0945566
1 Lyvely(LVLY)/TRY
0.917491
1 Lyvely(LVLY)/JPY
¥3.30162
1 Lyvely(LVLY)/ARS
ARS$29.0931118
1 Lyvely(LVLY)/RUB
1.7887144
1 Lyvely(LVLY)/INR
1.9654746
1 Lyvely(LVLY)/IDR
Rp362.2580138
1 Lyvely(LVLY)/KRW
31.1942448
1 Lyvely(LVLY)/PHP
1.270113
1 Lyvely(LVLY)/EGP
￡E.1.0830212
1 Lyvely(LVLY)/BRL
R$0.121284
1 Lyvely(LVLY)/CAD
C$0.0309948
1 Lyvely(LVLY)/BDT
2.7275424
1 Lyvely(LVLY)/NGN
34.4478004
1 Lyvely(LVLY)/UAH
0.9255766
1 Lyvely(LVLY)/VES
Bs3.0321
1 Lyvely(LVLY)/CLP
$21.65144
1 Lyvely(LVLY)/PKR
Rs6.3624688
1 Lyvely(LVLY)/KZT
12.1600686
1 Lyvely(LVLY)/THB
฿0.7268056
1 Lyvely(LVLY)/TWD
NT$0.6744738
1 Lyvely(LVLY)/AED
د.إ0.0824282
1 Lyvely(LVLY)/CHF
Fr0.017968
1 Lyvely(LVLY)/HKD
HK$0.1756372
1 Lyvely(LVLY)/AMD
֏8.5855596
1 Lyvely(LVLY)/MAD
.د.م0.2019154
1 Lyvely(LVLY)/MXN
$0.4204512
1 Lyvely(LVLY)/PLN
0.0815298
1 Lyvely(LVLY)/RON
лв0.0970272
1 Lyvely(LVLY)/SEK
kr0.2140438
1 Lyvely(LVLY)/BGN
лв0.0375082
1 Lyvely(LVLY)/HUF
Ft7.5775548
1 Lyvely(LVLY)/CZK
0.4691894
1 Lyvely(LVLY)/KWD
د.ك0.0068503
1 Lyvely(LVLY)/ILS
0.0756902
1 Lyvely(LVLY)/NOK
kr0.2281936
1 Lyvely(LVLY)/NZD
$0.0377328

Lyvely ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lyvely võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lyvely ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lyvely kohta

Kui palju on Lyvely (LVLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LVLY hind USD on 0.02246 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LVLY/USD hind?
Praegune hind LVLY/USD on $ 0.02246. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lyvely turukapitalisatsioon?
LVLY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LVLY ringlev varu?
LVLY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LVLY (ATH) hind?
LVLY saavutab ATH hinna summas 0.3271379616112311 USD.
Mis oli kõigi aegade LVLY madalaim (ATL) hind?
LVLY nägi ATL hinda summas 0.01985591591658645 USD.
Milline on LVLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LVLY kauplemismaht on $ 49.82K USD.
Kas LVLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LVLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LVLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:04:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LVLY/USD kalkulaator

Summa

LVLY
LVLY
USD
USD

1 LVLY = 0.02246 USD

Kauplemine: LVLY

LVLYUSDT
$0.02246
+0.08%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu