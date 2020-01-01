LumiShare (LUMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LumiShare (LUMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LumiShare (LUMI) teave LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Ametlik veebisait: https://lumishare.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Ostke LUMI kohe!

LumiShare (LUMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LumiShare (LUMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.77M $ 22.77M $ 22.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Praegune hind: $ 0.002863 $ 0.002863 $ 0.002863 Lisateave LumiShare (LUMI) hinna kohta

LumiShare (LUMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LumiShare (LUMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUMI tokeni tokenoomikat, avastage LUMI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LUMI Kas olete huvitatud LumiShare (LUMI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LUMI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LUMI MEXC-ist osta!

LumiShare (LUMI) hinna ajalugu LUMI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LUMI hinna ajalugu kohe!

LUMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUMI võiks suunduda? Meie LUMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUMI tokeni hinna ennustust kohe!

