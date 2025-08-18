Rohkem infot LUMI

LumiShare hind(LUMI)

1 LUMI/USD reaalajas hind:

$0.002963
$0.002963$0.002963
-0.06%1D
USD
LumiShare (LUMI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:04:45 (UTC+8)

LumiShare (LUMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002919
$ 0.002919$ 0.002919
24 h madal
$ 0.003011
$ 0.003011$ 0.003011
24 h kõrge

$ 0.002919
$ 0.002919$ 0.002919

$ 0.003011
$ 0.003011$ 0.003011

$ 0.16986883268868522
$ 0.16986883268868522$ 0.16986883268868522

$ 0.00009996787833636
$ 0.00009996787833636$ 0.00009996787833636

-0.07%

-0.06%

+3.96%

+3.96%

LumiShare (LUMI) reaalajas hind on $ 0.002962. Viimase 24 tunni jooksul LUMI kaubeldud madalaim $ 0.002919 ja kõrgeim $ 0.003011 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16986883268868522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009996787833636.

Lüliajalise tootluse osas on LUMI muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +3.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LumiShare (LUMI) – turuteave

No.3695

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 631.25K
$ 631.25K$ 631.25K

$ 23.55M
$ 23.55M$ 23.55M

0.00
0.00 0.00

7,951,696,555
7,951,696,555 7,951,696,555

7,903,541,023
7,903,541,023 7,903,541,023

0.00%

BSC

LumiShare praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 631.25K 24 tunnise kauplemismahuga. LUMI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 7903541023. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.55M.

LumiShare (LUMI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LumiShare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000178-0.06%
30 päeva$ +0.000428+16.89%
60 päeva$ +0.001218+69.83%
90 päeva$ +0.001472+98.79%
LumiShare Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUMI muutuse $ -0.00000178 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LumiShare 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000428 (+16.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LumiShare 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUMI $ +0.001218 (+69.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LumiShare 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001472 (+98.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LumiShare (LUMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LumiShare hinnaajaloo lehte.

Mis on LumiShare (LUMI)

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

LumiShare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LumiShare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUMI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LumiShare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LumiShare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LumiShare hinna ennustus (USD)

Kui palju on LumiShare (LUMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LumiShare (LUMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LumiShare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LumiShare hinna ennustust kohe!

LumiShare (LUMI) tokenoomika

LumiShare (LUMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LumiShare (LUMI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LumiShare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LumiShare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUMI kohalike valuutade suhtes

1 LumiShare(LUMI)/VND
77.94503
1 LumiShare(LUMI)/AUD
A$0.00453186
1 LumiShare(LUMI)/GBP
0.00216226
1 LumiShare(LUMI)/EUR
0.0025177
1 LumiShare(LUMI)/USD
$0.002962
1 LumiShare(LUMI)/MYR
RM0.01247002
1 LumiShare(LUMI)/TRY
0.1209977
1 LumiShare(LUMI)/JPY
¥0.435414
1 LumiShare(LUMI)/ARS
ARS$3.83676746
1 LumiShare(LUMI)/RUB
0.23589368
1 LumiShare(LUMI)/INR
0.25920462
1 LumiShare(LUMI)/IDR
Rp47.77418686
1 LumiShare(LUMI)/KRW
4.11386256
1 LumiShare(LUMI)/PHP
0.1675011
1 LumiShare(LUMI)/EGP
￡E.0.14282764
1 LumiShare(LUMI)/BRL
R$0.0159948
1 LumiShare(LUMI)/CAD
C$0.00408756
1 LumiShare(LUMI)/BDT
0.35970528
1 LumiShare(LUMI)/NGN
4.54293788
1 LumiShare(LUMI)/UAH
0.12206402
1 LumiShare(LUMI)/VES
Bs0.39987
1 LumiShare(LUMI)/CLP
$2.855368
1 LumiShare(LUMI)/PKR
Rs0.83907536
1 LumiShare(LUMI)/KZT
1.60365642
1 LumiShare(LUMI)/THB
฿0.09585032
1 LumiShare(LUMI)/TWD
NT$0.08894886
1 LumiShare(LUMI)/AED
د.إ0.01087054
1 LumiShare(LUMI)/CHF
Fr0.0023696
1 LumiShare(LUMI)/HKD
HK$0.02316284
1 LumiShare(LUMI)/AMD
֏1.13225412
1 LumiShare(LUMI)/MAD
.د.م0.02662838
1 LumiShare(LUMI)/MXN
$0.05544864
1 LumiShare(LUMI)/PLN
0.01075206
1 LumiShare(LUMI)/RON
лв0.01279584
1 LumiShare(LUMI)/SEK
kr0.02822786
1 LumiShare(LUMI)/BGN
лв0.00494654
1 LumiShare(LUMI)/HUF
Ft0.99931956
1 LumiShare(LUMI)/CZK
0.06187618
1 LumiShare(LUMI)/KWD
د.ك0.00090341
1 LumiShare(LUMI)/ILS
0.00998194
1 LumiShare(LUMI)/NOK
kr0.03009392
1 LumiShare(LUMI)/NZD
$0.00497616

LumiShare ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LumiShare võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LumiShare ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LumiShare kohta

Kui palju on LumiShare (LUMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUMI hind USD on 0.002962 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUMI/USD hind?
Praegune hind LUMI/USD on $ 0.002962. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LumiShare turukapitalisatsioon?
LUMI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUMI ringlev varu?
LUMI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUMI (ATH) hind?
LUMI saavutab ATH hinna summas 0.16986883268868522 USD.
Mis oli kõigi aegade LUMI madalaim (ATL) hind?
LUMI nägi ATL hinda summas 0.00009996787833636 USD.
Milline on LUMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUMI kauplemismaht on $ 631.25K USD.
Kas LUMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUMI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:04:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

