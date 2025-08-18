Rohkem infot LUM

luminous hind(LUM)

$2.2212
+3.42%1D
$ 2
24 h madal
$ 2.44
24 h kõrge

$ 2
$ 2.44
$ 81.5117690653663
$ 0.5026041605344241
+0.01%

+3.42%

-2.80%

-2.80%

luminous (LUM) reaalajas hind on $ 2.2212. Viimase 24 tunni jooksul LUM kaubeldud madalaim $ 2 ja kõrgeim $ 2.44 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 81.5117690653663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5026041605344241.

Lüliajalise tootluse osas on LUM muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +3.42% 24 tunni vältel -2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

luminous (LUM) – turuteave

No.4219

$ 0.00
$ 57.11K
$ 2.22M
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%

BASE

luminous praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 57.11K 24 tunnise kauplemismahuga. LUM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.22M.

luminous (LUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse luminous tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.073453+3.42%
30 päeva$ +0.8018+56.48%
60 päeva$ +1.0213+85.11%
90 päeva$ -0.5674-20.35%
luminous Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUM muutuse $ +0.073453 (+3.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

luminous 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.8018 (+56.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

luminous 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUM $ +1.0213 (+85.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

luminous 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.5674 (-20.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada luminous (LUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe luminous hinnaajaloo lehte.

Mis on luminous (LUM)

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

luminous on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie luminous investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse luminous kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie luminous ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

luminous hinna ennustus (USD)

Kui palju on luminous (LUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie luminous (LUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida luminous nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake luminous hinna ennustust kohe!

luminous (LUM) tokenoomika

luminous (LUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

luminous (LUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas luminous osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust luminous osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUM kohalike valuutade suhtes

1 luminous(LUM)/VND
58,450.878
1 luminous(LUM)/AUD
A$3.376224
1 luminous(LUM)/GBP
1.621476
1 luminous(LUM)/EUR
1.88802
1 luminous(LUM)/USD
$2.2212
1 luminous(LUM)/MYR
RM9.351252
1 luminous(LUM)/TRY
90.602748
1 luminous(LUM)/JPY
¥326.5164
1 luminous(LUM)/ARS
ARS$2,880.918612
1 luminous(LUM)/RUB
177.051852
1 luminous(LUM)/INR
194.377212
1 luminous(LUM)/IDR
Rp35,825.801436
1 luminous(LUM)/KRW
3,084.980256
1 luminous(LUM)/PHP
125.60886
1 luminous(LUM)/EGP
￡E.107.195112
1 luminous(LUM)/BRL
R$11.99448
1 luminous(LUM)/CAD
C$3.065256
1 luminous(LUM)/BDT
269.742528
1 luminous(LUM)/NGN
3,406.743288
1 luminous(LUM)/UAH
91.535652
1 luminous(LUM)/VES
Bs299.862
1 luminous(LUM)/CLP
$2,141.2368
1 luminous(LUM)/PKR
Rs629.221536
1 luminous(LUM)/KZT
1,202.579892
1 luminous(LUM)/THB
฿71.944668
1 luminous(LUM)/TWD
NT$66.702636
1 luminous(LUM)/AED
د.إ8.151804
1 luminous(LUM)/CHF
Fr1.77696
1 luminous(LUM)/HKD
HK$17.369784
1 luminous(LUM)/AMD
֏849.075912
1 luminous(LUM)/MAD
.د.م19.968588
1 luminous(LUM)/MXN
$41.914044
1 luminous(LUM)/PLN
8.085168
1 luminous(LUM)/RON
лв9.595584
1 luminous(LUM)/SEK
kr21.21246
1 luminous(LUM)/BGN
лв3.709404
1 luminous(LUM)/HUF
Ft749.87712
1 luminous(LUM)/CZK
46.42308
1 luminous(LUM)/KWD
د.ك0.677466
1 luminous(LUM)/ILS
7.485444
1 luminous(LUM)/NOK
kr22.634028
1 luminous(LUM)/NZD
$3.731616

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest luminous võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse luminous kohta

Kui palju on luminous (LUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUM hind USD on 2.2212 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUM/USD hind?
Praegune hind LUM/USD on $ 2.2212. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on luminous turukapitalisatsioon?
LUM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUM ringlev varu?
LUM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUM (ATH) hind?
LUM saavutab ATH hinna summas 81.5117690653663 USD.
Mis oli kõigi aegade LUM madalaim (ATL) hind?
LUM nägi ATL hinda summas 0.5026041605344241 USD.
Milline on LUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUM kauplemismaht on $ 57.11K USD.
Kas LUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:25:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

