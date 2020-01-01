Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Luigi Mangione (LUIGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Luigi Mangione (LUIGI) teave LUIGI is a meme coin. Ametlik veebisait: https://soluigi.com Valge raamat: https://github.com/LUIGICTO286 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Ostke LUIGI kohe!

Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Luigi Mangione (LUIGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Praegune hind: $ 0.001629 $ 0.001629 $ 0.001629 Lisateave Luigi Mangione (LUIGI) hinna kohta

Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUIGI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUIGI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUIGI tokeni tokenoomikat, avastage LUIGI tokeni reaalajas hinda!

