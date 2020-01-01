Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Luigi Mangione (LUIGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Luigi Mangione (LUIGI) teave

LUIGI is a meme coin.

Ametlik veebisait:
https://soluigi.com
Valge raamat:
https://github.com/LUIGICTO286
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump

Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Luigi Mangione (LUIGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.63M
Koguvaru:
$ 999.95M
Ringlev varu:
$ 999.95M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.63M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.05412
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000036414173553256
Praegune hind:
$ 0.001629
Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LUIGI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LUIGI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LUIGI tokeni tokenoomikat, avastage LUIGI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LUIGI

Kas olete huvitatud Luigi Mangione (LUIGI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LUIGI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Luigi Mangione (LUIGI) hinna ajalugu

LUIGI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

LUIGI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LUIGI võiks suunduda? Meie LUIGI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.