Luigi Mangione (LUIGI) reaalajas hind on $ 0.001767. Viimase 24 tunni jooksul LUIGI kaubeldud madalaim $ 0.001613 ja kõrgeim $ 0.001806 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUIGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05507406330902778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000036414173553256.
Lüliajalise tootluse osas on LUIGI muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +2.07% 24 tunni vältel -14.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Luigi Mangione (LUIGI) – turuteave
No.1862
$ 1.77M
$ 1.77M
$ 54.31K
$ 54.31K
$ 1.77M
$ 1.77M
999.95M
999.95M
999,955,159
999,955,159
999,948,924
999,948,924
99.99%
SOL
Luigi Mangione praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M$ 54.31K 24 tunnise kauplemismahuga. LUIGI ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999948924. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.77M.
Luigi Mangione (LUIGI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Luigi Mangione tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003584
+2.07%
30 päeva
$ +0.000595
+50.76%
60 päeva
$ +0.00014
+8.60%
90 päeva
$ -0.000037
-2.06%
Luigi Mangione Hinnamuutus täna
Täna registreeris LUIGI muutuse $ +0.00003584 (+2.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Luigi Mangione 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000595 (+50.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Luigi Mangione 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUIGI $ +0.00014 (+8.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Luigi Mangione 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000037 (-2.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Luigi Mangione (LUIGI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Luigi Mangione on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luigi Mangione investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LUIGI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Luigi Mangione kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luigi Mangione ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Luigi Mangione hinna ennustus (USD)
Kui palju on Luigi Mangione (LUIGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luigi Mangione (LUIGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luigi Mangione nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUIGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Luigi Mangione (LUIGI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Luigi Mangione osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luigi Mangione osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.