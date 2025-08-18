Rohkem infot LUIGI

Luigi Mangione logo

Luigi Mangione hind(LUIGI)

1 LUIGI/USD reaalajas hind:

$0.001767
$0.001767$0.001767
+2.07%1D
USD
Luigi Mangione (LUIGI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:54 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001613
$ 0.001613$ 0.001613
24 h madal
$ 0.001806
$ 0.001806$ 0.001806
24 h kõrge

$ 0.001613
$ 0.001613$ 0.001613

$ 0.001806
$ 0.001806$ 0.001806

$ 0.05507406330902778
$ 0.05507406330902778$ 0.05507406330902778

$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256

-0.06%

+2.07%

-14.27%

-14.27%

Luigi Mangione (LUIGI) reaalajas hind on $ 0.001767. Viimase 24 tunni jooksul LUIGI kaubeldud madalaim $ 0.001613 ja kõrgeim $ 0.001806 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUIGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05507406330902778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000036414173553256.

Lüliajalise tootluse osas on LUIGI muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +2.07% 24 tunni vältel -14.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Luigi Mangione (LUIGI) – turuteave

No.1862

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

999.95M
999.95M 999.95M

999,955,159
999,955,159 999,955,159

999,948,924
999,948,924 999,948,924

99.99%

SOL

Luigi Mangione praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M $ 54.31K 24 tunnise kauplemismahuga. LUIGI ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999948924. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.77M.

Luigi Mangione (LUIGI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Luigi Mangione tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003584+2.07%
30 päeva$ +0.000595+50.76%
60 päeva$ +0.00014+8.60%
90 päeva$ -0.000037-2.06%
Luigi Mangione Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUIGI muutuse $ +0.00003584 (+2.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Luigi Mangione 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000595 (+50.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Luigi Mangione 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUIGI $ +0.00014 (+8.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Luigi Mangione 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000037 (-2.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Luigi Mangione (LUIGI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Luigi Mangione hinnaajaloo lehte.

Mis on Luigi Mangione (LUIGI)

LUIGI is a meme coin.

Luigi Mangione on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luigi Mangione investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUIGI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Luigi Mangione kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luigi Mangione ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Luigi Mangione hinna ennustus (USD)

Kui palju on Luigi Mangione (LUIGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luigi Mangione (LUIGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luigi Mangione nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Luigi Mangione hinna ennustust kohe!

Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika

Luigi Mangione (LUIGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUIGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Luigi Mangione (LUIGI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Luigi Mangione osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luigi Mangione osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUIGI kohalike valuutade suhtes

1 Luigi Mangione(LUIGI)/VND
46.498605
1 Luigi Mangione(LUIGI)/AUD
A$0.00268584
1 Luigi Mangione(LUIGI)/GBP
0.00128991
1 Luigi Mangione(LUIGI)/EUR
0.00150195
1 Luigi Mangione(LUIGI)/USD
$0.001767
1 Luigi Mangione(LUIGI)/MYR
RM0.00743907
1 Luigi Mangione(LUIGI)/TRY
0.07207593
1 Luigi Mangione(LUIGI)/JPY
¥0.259749
1 Luigi Mangione(LUIGI)/ARS
ARS$2.29181667
1 Luigi Mangione(LUIGI)/RUB
0.14084757
1 Luigi Mangione(LUIGI)/INR
0.15463017
1 Luigi Mangione(LUIGI)/IDR
Rp28.49999601
1 Luigi Mangione(LUIGI)/KRW
2.45415096
1 Luigi Mangione(LUIGI)/PHP
0.09992385
1 Luigi Mangione(LUIGI)/EGP
￡E.0.08527542
1 Luigi Mangione(LUIGI)/BRL
R$0.0095418
1 Luigi Mangione(LUIGI)/CAD
C$0.00243846
1 Luigi Mangione(LUIGI)/BDT
0.21458448
1 Luigi Mangione(LUIGI)/NGN
2.71011858
1 Luigi Mangione(LUIGI)/UAH
0.07281807
1 Luigi Mangione(LUIGI)/VES
Bs0.238545
1 Luigi Mangione(LUIGI)/CLP
$1.703388
1 Luigi Mangione(LUIGI)/PKR
Rs0.50055576
1 Luigi Mangione(LUIGI)/KZT
0.95667147
1 Luigi Mangione(LUIGI)/THB
฿0.05723313
1 Luigi Mangione(LUIGI)/TWD
NT$0.05306301
1 Luigi Mangione(LUIGI)/AED
د.إ0.00648489
1 Luigi Mangione(LUIGI)/CHF
Fr0.0014136
1 Luigi Mangione(LUIGI)/HKD
HK$0.01381794
1 Luigi Mangione(LUIGI)/AMD
֏0.67545342
1 Luigi Mangione(LUIGI)/MAD
.د.م0.01588533
1 Luigi Mangione(LUIGI)/MXN
$0.03334329
1 Luigi Mangione(LUIGI)/PLN
0.00643188
1 Luigi Mangione(LUIGI)/RON
лв0.00763344
1 Luigi Mangione(LUIGI)/SEK
kr0.01687485
1 Luigi Mangione(LUIGI)/BGN
лв0.00295089
1 Luigi Mangione(LUIGI)/HUF
Ft0.5965392
1 Luigi Mangione(LUIGI)/CZK
0.0369303
1 Luigi Mangione(LUIGI)/KWD
د.ك0.000538935
1 Luigi Mangione(LUIGI)/ILS
0.00595479
1 Luigi Mangione(LUIGI)/NOK
kr0.01800573
1 Luigi Mangione(LUIGI)/NZD
$0.00296856

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Luigi Mangione kohta

Kui palju on Luigi Mangione (LUIGI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUIGI hind USD on 0.001767 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUIGI/USD hind?
Praegune hind LUIGI/USD on $ 0.001767. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Luigi Mangione turukapitalisatsioon?
LUIGI turukapitalisatsioon on $ 1.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUIGI ringlev varu?
LUIGI ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUIGI (ATH) hind?
LUIGI saavutab ATH hinna summas 0.05507406330902778 USD.
Mis oli kõigi aegade LUIGI madalaim (ATL) hind?
LUIGI nägi ATL hinda summas 0.000036414173553256 USD.
Milline on LUIGI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUIGI kauplemismaht on $ 54.31K USD.
Kas LUIGI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUIGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUIGI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:54 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LUIGI/USD kalkulaator

Summa

LUIGI
LUIGI
USD
USD

1 LUIGI = 0.001767 USD

Kauplemine: LUIGI

LUIGIUSDT
$0.001767
$0.001767$0.001767
+1.55%

