LUFFY (LUFFY) reaalajas hind on $ 0.0000351. Viimase 24 tunni jooksul LUFFY kaubeldud madalaim $ 0.0000351 ja kõrgeim $ 0.00003681 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUFFYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000331926892292076 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000018032523.
Lüliajalise tootluse osas on LUFFY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.43% 24 tunni vältel -12.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LUFFY (LUFFY) – turuteave
No.7189
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.29
$ 12.29$ 12.29
$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
ETH
LUFFY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 12.29 24 tunnise kauplemismahuga. LUFFY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.51M.
LUFFY (LUFFY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LUFFY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001627
-4.43%
30 päeva
$ -0.00000565
-13.87%
60 päeva
$ -0.00000958
-21.45%
90 päeva
$ -0.00000698
-16.59%
LUFFY Hinnamuutus täna
Täna registreeris LUFFY muutuse $ -0.000001627 (-4.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LUFFY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000565 (-13.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LUFFY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUFFY $ -0.00000958 (-21.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LUFFY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000698 (-16.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LUFFY (LUFFY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists.
Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens".
Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized.
"Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team
LUFFY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LUFFY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LUFFY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LUFFY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.