LUFFY logo

LUFFY hind(LUFFY)

1 LUFFY/USD reaalajas hind:

-4.43%1D
USD
LUFFY (LUFFY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:44:04 (UTC+8)

LUFFY (LUFFY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.00003681
$ 0.00003681$ 0.00003681
24 h kõrge

0.00%

-4.43%

-12.41%

-12.41%

LUFFY (LUFFY) reaalajas hind on $ 0.0000351. Viimase 24 tunni jooksul LUFFY kaubeldud madalaim $ 0.0000351 ja kõrgeim $ 0.00003681 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUFFYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000331926892292076 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000018032523.

Lüliajalise tootluse osas on LUFFY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.43% 24 tunni vältel -12.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LUFFY (LUFFY) – turuteave

No.7189

0.00%

ETH

LUFFY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 12.29 24 tunnise kauplemismahuga. LUFFY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.51M.

LUFFY (LUFFY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LUFFY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001627-4.43%
30 päeva$ -0.00000565-13.87%
60 päeva$ -0.00000958-21.45%
90 päeva$ -0.00000698-16.59%
LUFFY Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUFFY muutuse $ -0.000001627 (-4.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LUFFY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000565 (-13.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LUFFY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUFFY $ -0.00000958 (-21.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LUFFY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000698 (-16.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LUFFY (LUFFY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LUFFY hinnaajaloo lehte.

Mis on LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

LUFFY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LUFFY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUFFY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LUFFY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LUFFY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LUFFY hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUFFY (LUFFY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUFFY (LUFFY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUFFY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUFFY hinna ennustust kohe!

LUFFY (LUFFY) tokenoomika

LUFFY (LUFFY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUFFY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LUFFY (LUFFY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LUFFY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LUFFY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUFFY kohalike valuutade suhtes

1 LUFFY(LUFFY)/VND
1 LUFFY(LUFFY)/AUD
1 LUFFY(LUFFY)/GBP
1 LUFFY(LUFFY)/EUR
1 LUFFY(LUFFY)/USD
1 LUFFY(LUFFY)/MYR
1 LUFFY(LUFFY)/TRY
1 LUFFY(LUFFY)/JPY
1 LUFFY(LUFFY)/ARS
1 LUFFY(LUFFY)/RUB
1 LUFFY(LUFFY)/INR
1 LUFFY(LUFFY)/IDR
1 LUFFY(LUFFY)/KRW
1 LUFFY(LUFFY)/PHP
1 LUFFY(LUFFY)/EGP
1 LUFFY(LUFFY)/BRL
1 LUFFY(LUFFY)/CAD
1 LUFFY(LUFFY)/BDT
1 LUFFY(LUFFY)/NGN
1 LUFFY(LUFFY)/UAH
1 LUFFY(LUFFY)/VES
1 LUFFY(LUFFY)/CLP
1 LUFFY(LUFFY)/PKR
1 LUFFY(LUFFY)/KZT
1 LUFFY(LUFFY)/THB
1 LUFFY(LUFFY)/TWD
1 LUFFY(LUFFY)/AED
1 LUFFY(LUFFY)/CHF
1 LUFFY(LUFFY)/HKD
1 LUFFY(LUFFY)/AMD
1 LUFFY(LUFFY)/MAD
1 LUFFY(LUFFY)/MXN
1 LUFFY(LUFFY)/PLN
1 LUFFY(LUFFY)/RON
1 LUFFY(LUFFY)/SEK
1 LUFFY(LUFFY)/BGN
1 LUFFY(LUFFY)/HUF
1 LUFFY(LUFFY)/CZK
1 LUFFY(LUFFY)/KWD
1 LUFFY(LUFFY)/ILS
1 LUFFY(LUFFY)/NOK
1 LUFFY(LUFFY)/NZD
LUFFY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LUFFY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LUFFY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUFFY kohta

Kui palju on LUFFY (LUFFY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUFFY hind USD on 0.0000351 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUFFY/USD hind?
Praegune hind LUFFY/USD on $ 0.0000351. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LUFFY turukapitalisatsioon?
LUFFY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUFFY ringlev varu?
LUFFY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUFFY (ATH) hind?
LUFFY saavutab ATH hinna summas 0.000331926892292076 USD.
Mis oli kõigi aegade LUFFY madalaim (ATL) hind?
LUFFY nägi ATL hinda summas 0.00000000018032523 USD.
Milline on LUFFY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUFFY kauplemismaht on $ 12.29 USD.
Kas LUFFY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUFFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUFFY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:44:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

