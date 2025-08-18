Mis on LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUFFY kohta Kui palju on LUFFY (LUFFY) tänapäeval väärt? Reaalajas LUFFY hind USD on 0.0000351 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUFFY/USD hind? $ 0.0000351 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUFFY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LUFFY turukapitalisatsioon? LUFFY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUFFY ringlev varu? LUFFY ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUFFY (ATH) hind? LUFFY saavutab ATH hinna summas 0.000331926892292076 USD . Mis oli kõigi aegade LUFFY madalaim (ATL) hind? LUFFY nägi ATL hinda summas 0.00000000018032523 USD . Milline on LUFFY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUFFY kauplemismaht on $ 12.29 USD . Kas LUFFY sel aastal kõrgemale ka suundub? LUFFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUFFY hinna ennustust

